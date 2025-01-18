網友納悶課本「ㄛ」寫「呵」非「喔」是在笑什麼？ 教育部解惑

台灣人講話習慣在句尾加上「喔」、「欸」、「啊」、「耶」、「嘿」等表達情緒的語尾助詞。一名網友在Threads社群平台抱怨，這十多年教改最讓他討厭的地方，就是現在課本都要用「呵」取代「喔」，「注意安全呵」、「要小心呵」，他都納悶是在笑什麼。根據教育部國語辭典簡編本，「呵」讀音「ㄛ」時為助詞，用於句尾或語氣停頓處，表示驚嘆的語氣。

其他網友表示，「我做過教育局的動畫，台詞確實打呵，重點是配音員還真的念『ㄏ』，我真的笑死」、「為啥改呵？有什麼好呵的，無言呵」、「蛤居然，看到『呵』都會覺得超諷刺」、「認真？所以以後都是呵嗎」、「呵呵原來不是呵呵，而是喔喔」。

也有網友說，「但是你去看早期的小說（最好是第一版，因為有的會改掉）其實都是用『呵』」、「巧連智都是用『呵』」、「原來巧虎的字幕真的都很講究，都是用『呵』」、「我小學課本上有一個生字就是呵，注音是ㄛ」、「我記得小時候忘了在哪裡看到要用『呵』，然後寫作文的時候用了被老師圈起來」。

不過，有網友指出，「本來就是『呵』才是正確的字，『喔』是長年下來的誤用」、「我是習慣寫『哦』或『喔』，不過『ㄛ』的本字確實是「呵」沒錯」、「這跟教改沒關係」、「我喜歡用唷，感覺比較有愛，如果是台語腔我用嘿、齁」。

根據教育部國語辭典簡編本，「喔」為嘆詞，表示了解的語氣，例如「喔！原來是這麼回事」。不過，根據教育部「臺灣台語常用詞辭典」，「喔」可作為助詞，置於句末，用以加強或完結語氣；例如「來喔！緊來看喔！」、「這間餐廳真有名喔」。