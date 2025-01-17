跨海明信片交流 台日小學生跨出友誼第一步

連江縣立東莒國小與日本香川縣高松市立男木中小學去年底互寄學生自製的賀年明信片；今天兩校舉辦學生線上交流會，開始建立跨國友誼的第一步。

東莒國小輔導主任鄭惠琴跟中央社記者說，與男木中小學因共同參與第2屆馬祖國際藝術島日籍藝術家高橋匡太作品「通往雲的故鄉」創作而結識，去年9月底與校長劉碧雲前往該校拜訪後，在馬祖國際藝術島辦公室的協助下，去年底由學生自製以島上風景為主題的明信片並互寄。

東莒國小全校僅6名學生，男木中小學則只有12名，共通點則是都位處離島。交流會上學生們輪流自我介紹，並說明自製明信片內容。東莒國小1年級陳亦均和蘇羿豪的主題都是東莒天后宮；3年級劉城伊說家旁邊的沙灘很漂亮，喜歡在這邊打水漂，更邀請男木中小學的同學們來玩。

男木中小學的學生們，分別介紹自己喜歡的顏色、學科外，還準備問題詢問東莒師生們。包括平常吃的食物、島上有名的動物，還有東莒國小操場是否有鋪草皮等。小學3年級的作矩（SAKU）說，最近養了名為「黃豆粉」的柯基犬，問「東莒同學們有人家裡也養狗嗎」。

東莒國小師生遇到來自日本的朋友，也問了許多問題，如男木島是否會下雪，如果島際交通船停駛，是否會影響上學等。而透過螢幕，男木的師生們以手比OX回答問題，互動氣氛熱絡。

東莒國小校長劉碧雲在致歡迎詞時表示，東莒島今天很冷，但因為能跟男木島的小朋友交流，所以覺得很溫暖。男木中小學校長入谷知世則說，希望可以透過交流，更了解男木與東莒2座島嶼的自然環境。

鄭惠琴說，東莒國小因位處離島，學生們很難認識外國朋友，與男木中小學師生透過互寄明信片與線上交流會等，讓孩子們有機會認識國外的朋友，進而對日本甚至世界產生興趣。目前正推動明信片交流常態化，讓這份跨海的友情能在兩校間長久持續。