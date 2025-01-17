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18至35歲青年都有機會 教部青年諮詢委員遴選報名開跑

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
第5屆青諮小組委員遴選自即日起至3月31日開放報名，18至35歲青年皆具報名資格。圖為「全國青年諮詢組織及青年專責單位聯繫交流會」。圖／青年署提供
第5屆青諮小組委員遴選自即日起至3月31日開放報名，18至35歲青年皆具報名資格。圖為「全國青年諮詢組織及青年專責單位聯繫交流會」。圖／青年署提供

為與青年族群創建連結與溝通平台，教育部青年署創立青年諮詢小組，而第5屆的青諮小組委員遴選自即日起至3月31日開放報名，18到35歲致力於各項領域、且富有行動熱忱的青年朋友都有報名資格，成為改變未來的新力量。

青年署指出，歷屆青諮委員不僅提供青年署實務參與經驗，更引介相關組織及資源，透過具體、創新想法，搭建青年業務精進橋樑。第4屆委員就任期間，就曾參與生涯探索號、創創大學堂等計畫，分享實務經驗與協助學員精進提案，也投入「青年好政-Let‘s Talk」計畫提案，捲動青年大眾參與公共議題討論，更協力推動青年國際參與及交流，促進國際人才培育及鼓勵青年國際參與。

青年署長陳雪玉表示，青年署以培育青年全方位發展能力為目標，積極推動各項青年發展業務，廣邀築夢踏實且願意協力青年業務發展的青年們，踴躍報名青諮小組委員遴選，從自身關注的領域及實務經歷出發，協助青年署深化相關計畫與活動推展，並藉由有志青年們投入，展現熱情活力與積極公民行動力，為青年署與青年業務注入新能量。

青年署提醒，第5屆青年署青諮小組委員遴選現正報名中，歡迎18-35歲（出生年為79年至96年）青年報名參與遴選，報名期間至3月31日止。遴選報名方式、相關文件及最新消息，可至青年署官方網站及「青年好政」網站查詢(遴選報名網址：https://youthhub.yda.gov.tw/general-activity-apply)。

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