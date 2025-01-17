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影／突破困境拿下總統教育獎 何姍頤用拳擊撐起全家
台中市家扶基金會邀請賴清德總統與與20位家扶體育優秀兒少一同圍爐，賴清德也期勉與會兒少不放棄，就能實現夢想。家扶董事長趙犁民也特別頒發每人2萬元獎學金，表彰孩子在體育場上的優異表現，溫馨的圍爐時光，為新的一年注入滿滿的希望！
來自彰化的何姍頤因父親意外過世，母親用工廠作業員的微薄薪水撫養四名子女，她身為長女在放學後主動分擔家務，國一時加入拳擊校隊，透過比賽拿獎金幫忙撐起全家。
2024年何姍頤在全國中等學校運動會國女組拳擊第六量級中摘下金牌，更獲頒該年度的「總統教育獎」，讓她期許自己能有一天代表國家出征國際賽事，並希望未來能成為一名拳擊教練，把所長分享給後進。
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