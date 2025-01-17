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寒假不怕沒飯吃 桃園愛心營養午餐費提升至65元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影

桃園自2012年提供低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。教育局長劉仲成表示，各校申請計有5212位學生受惠，補助經費約711萬4380元。

劉仲成表示，市府每年寒暑假持續提供經濟弱勢學生午餐，去年才剛將餐費調升至60元，但因物價上漲為讓孩子吃的營養健康又有飽足感，今年寒假期一餐費用改為65元。

劉仲成說，今天來中平國小附近感謝廣香自助餐店老闆張金水，多年來持續提供孩子們營養豐盛午餐，且憑餐券就可兌換多樣菜色不限數量。且因春節店家休息，老闆特別準備鹹水鴨、魚、豬腳、滷蛋等年菜，讓孩子憑券兌換，也能享受圍爐的溫暖。

開業52年傳承3代的老闆張金水表示，從教育局開始推廣愛心營養午餐時，就開始與校方配合，至今10多年，覺得自己做生意又可以幫助到這些住附近的學生讓他們吃飽感到很開心，也有受惠過的學生說，「怎麼阿嬤（我媽媽）還沒退休」，看到他們平安長大，會持續跟學校合作下去。

中平國小校長賀彩利說，今年寒假有36位學生申請愛心營養午餐，學生都大讚菜色選擇多很好吃，且鄰近學校10分鐘，自己步行前來或是家人帶來都方便，感謝老闆的善心，讓學生放假也能吃的均衡。

劉仲成說，今年寒假經各校申請計有5212位學生受惠，補助經費711萬4380元，今年中平國小等33校與鄰近愛心商家如小吃店、快炒店、便當店等合作，學童持餐券即可到這些商家兌換午餐；另有135校與便利商店如OK、7-11、全家、萊爾富等合作，方便學童就近領取午餐；部分偏遠學校共計52校提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮。

教育局表示，為了持續照顧弱勢學童，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，補助每位學生於寒暑假期間每日午餐費，呼大家發揮愛心，讓弱勢學童在寒假期間也能感受溫情關懷

桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，其中廣香自助餐店因春節店家休息，老闆特別準備鹹水鴨、魚、豬腳、滷蛋等年菜，讓孩子憑券兌換。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，其中廣香自助餐店因春節店家休息，老闆特別準備鹹水鴨、魚、豬腳、滷蛋等年菜，讓孩子憑券兌換。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓學生可以到住家附近換餐，去年才剛將餐費提升至60元，不過因應物價上漲，為讓學生吃得更好，今年起增至65元。記者翁唯真／攝影

愛心 教育局 老闆

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