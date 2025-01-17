快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿在野砍預算 書店和出版業發起連署批「文化浩劫」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
書店和出版業發起連署「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」。圖／取自「獨立出版聯盟」臉書粉專
書店和出版業發起連署「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」。圖／取自「獨立出版聯盟」臉書粉專

對於在野立委提出多項預算凍結與刪減的提案，書店和出版業發起連署「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」，包括作家楊双子等人連署表達反對。

聲明指出，強烈呼籲立法院停止不合理的預算凍結與刪減提案，立委以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，這些提案將對文化產業造成無法挽回的傷害，書店及出版業對此表達強烈反對。

聲明表示，圖書出版產業是支持文化多樣性的基礎土壤，唯有澆灌健全這片土壤，才能持續支持在地創作者生產內容，並為相關文化工作者提供生存與發展的空間。而書店的存在已不僅是買賣書籍的場所，更已發展成地方微型文化基地，串連地方藝文工作者，成為文學、音樂、表演藝術等各類文化活動的重要平台，促進社區文化的多元與繁榮。

聲明指出，強烈反對立委進行不合理的預算凍結與刪減提案，此舉不僅辜負選民託付，阻礙台灣進步，違背世界文明潮流，更將對文化產業、書店生態與出版業發展造成難以回復的長遠傷害。呼籲立法院維持文化產業的基本支持，保障書店、出版業及文化機構的正常運作，並避免對台灣文化發展造成不可挽回的損害。

出版業 立法院

延伸閱讀

藍大砍公視23億預算踩煞車 柯志恩協調陳玉珍改刪1%

刪總預算引綠營反撲…在野酸：蔡英文能 賴清德不能？

撇刪預算癱瘓部會 王鴻薇：賴政府成造謠政府了嗎？

影／外傳立委提案刪公視23億預算 郭昱晴：我們與惡的距離很近

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

寒假不怕沒飯吃 桃園愛心營養午餐費提升至65元

桃園自2012年提供低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，由教育局提供寒、暑假補助營養午餐，讓...

不滿在野砍預算 書店和出版業發起連署批「文化浩劫」

對於在野立委提出多項預算凍結與刪減的提案，書店和出版業發起連署「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的...

游榮吉基金會㩗手東海 一秒鐘帶偏鄉孩子到世界美術館

偏鄉學童的教室能像大都會美術館充滿藝術與創意嗎？游榮吉教育基金會攜手東海大學，以AI、STEAM與數位藝術為核心，推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。