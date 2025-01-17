不滿在野砍預算 書店和出版業發起連署批「文化浩劫」

對於在野立委提出多項預算凍結與刪減的提案，書店和出版業發起連署「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」，包括作家楊双子等人連署表達反對。

聲明指出，強烈呼籲立法院停止不合理的預算凍結與刪減提案，立委以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，這些提案將對文化產業造成無法挽回的傷害，書店及出版業對此表達強烈反對。

聲明表示，圖書出版產業是支持文化多樣性的基礎土壤，唯有澆灌健全這片土壤，才能持續支持在地創作者生產內容，並為相關文化工作者提供生存與發展的空間。而書店的存在已不僅是買賣書籍的場所，更已發展成地方微型文化基地，串連地方藝文工作者，成為文學、音樂、表演藝術等各類文化活動的重要平台，促進社區文化的多元與繁榮。

聲明指出，強烈反對立委進行不合理的預算凍結與刪減提案，此舉不僅辜負選民託付，阻礙台灣進步，違背世界文明潮流，更將對文化產業、書店生態與出版業發展造成難以回復的長遠傷害。呼籲立法院維持文化產業的基本支持，保障書店、出版業及文化機構的正常運作，並避免對台灣文化發展造成不可挽回的損害。