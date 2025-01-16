游榮吉基金會㩗手東海 一秒鐘帶偏鄉孩子到世界美術館

偏鄉學童的教室能像大都會美術館充滿藝術與創意嗎？游榮吉教育基金會攜手東海大學，以AI、STEAM與數位藝術為核心，推出「玩聚學習計畫」，把世界知名畫作與藝術家直接帶到孩子的面前，一秒鐘接軌世界級的美術館，探索無限可能。

以玩具大王游榮吉命名的新北市游榮吉教育基金會，16日舉行揭牌儀式。

基金會董事游仲堅宣布，基金會2025年暑假在新北、台中等地的偏鄉小學啟動三大深耕計畫，包括行動藝術館、表演藝術課程、AI數位課程，要逐步讓偏鄉學童們受益。

另未來5年內，計畫將拓展至全台偏鄉學校，目標影響至少上千名學生，今年寒假將在中央山脈中的梨山平等國小展開AI超人計畫，讓「玩聚學習」透過科技與創意，讓孩子們成為知識的探索者、未來的引領者。

游仲堅表示，他的父親游榮吉曾帶給台灣無數孩子快樂，如今，希望透過這個基金會，為偏鄉孩子創造更多機會。透過AI、藝術與創意，相信教育能成為改變命運的力量！

他並宣布將投入更多資源，讓創新教育成為偏鄉學童迎向未來的橋樑，邀請國立空中大學沈中元教授推動教育與科技相融的「玩聚學習計畫」，希望作為基金會展翅啟航的核心計畫。

「玩聚學習計畫」是游榮吉教育基金會成立後的首個旗艦項目，靈感來自空大前副校長沈中元的教育理念，計畫以AI與STEAM教育為核心，設計多元課程如數位藝術創作、程式設計與科學實驗，要讓教育公平的理想遍地開花。

值得一提是，引進友達最新科技AI面板，融入虛擬大都會美術館概念，邀請富邦美術館副館長林羽婕親自為學生教學，透過友達的AI尖端科技，孩子們能在教室內欣賞擬真的梵谷、莫內等大師作品，並教導他們親自創作數位藝術作品。

東海大學校長張國恩指出，科技與藝術不僅縮短了城鄉差距，更為偏鄉學童開啟了創造力的大門，期待猶榮吉教育基金會的投入，讓孩子未來更具競爭力。透過VR和AI數位教學，讓孩子們在科學與人文交融中，感受知識教育的美好與無窮魅力。

遠見雜誌總編輯李建興說，這項計畫不僅符合USR（大學社會責任）理念，更是教育創新與社會企業合作的最佳實踐，希望這個結合社會資源的基金會，可以幫助偏鄉教育更加美好。

東海大學公共事務處處長黃兆璽表示，基金會與東海大學、國立台北教育大學共同設立「教育溫度計」機制，精準掌握偏鄉學校需求，定期提供資源與課程，確保教育公平落到實處。