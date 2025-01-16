快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

中部學子有福了！ 沙鹿高工成立智慧自動化教學中心

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」，教育部長鄭英耀親自前來揭牌啟用。記者黑中亮／攝影
智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」，教育部長鄭英耀親自前來揭牌啟用。記者黑中亮／攝影

智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」不僅是台中第3所、更是的海線第1所，教育部鄭英耀今天主持揭牌啟用儀式，並表示希望透過這個教學研究中心，能夠結合大學相關產業資源及專業技能，協助沙鹿高工一起培養更多自動化產業的人才。

教育部長鄭英耀指出，台中是國內精密製造產業的重鎮，希望透過沙鹿高工這個教學研究中心，能夠結合大學的產業資源，搭配更多的專業能力，協助沙鹿高工培養許多產業的人才，整合區域的一個支援以外，第3個智慧自動控制教學研究中心成立後，受益的不只是學生，透過自動化中心分享形成一個共學的教學研究中心，讓都會區沒有研究中心的學子或者學校，都願意前來學習。

教育局長蔣偉民表示，這幾年重視技職教育並持續挹注資源，2021年在山區-東勢高工建置「電動車技術教學中心」、2022年在台中高工建置「智慧製造技術教學中心」，這次選在海線沙鹿高工建置智慧自動化中心，可縮短城鄉間工業4.0相關的教育資源差距，不僅提供學生多元的學習環境，中心更由市府補助學校成立智慧製造技術教學中心，為台中注入智慧機械產業所需人才。

沙鹿高工表示，智慧自動控制教學研究中心已與FANUC及達明機器人公司合作，在中心內將建置中部第一間「FANUC 工業機器人術科證照檢定試場」與「達明協作機器人術科證照檢定試場」，有助於掌握產業脈動並與國際接軌，達到產學培訓「零落差」；藉由兩大「機器人術科證照檢定試場」的種子師資培訓制度與輔導考取證照機制，培育更多機器人專業人才與機器人證照考取。

智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」，教育部長鄭英耀親自前來揭牌啟用。記者黑中亮／攝影
智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」，教育部長鄭英耀親自前來揭牌啟用。記者黑中亮／攝影
智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」，教育部長鄭英耀親自前來揭牌啟用。記者黑中亮／攝影
智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」，教育部長鄭英耀親自前來揭牌啟用。記者黑中亮／攝影

教育部 鄭英耀 電動

延伸閱讀

秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

教育政策挨批打馬虎、藍委欲凍特別費 教育部長親曝用途

「以生命影響生命」 廖鴻基、尤佑．倍苓獲頒教育部社教終身奉獻獎

影／台中百名學童疑遭教練性侵！教局長：校方若沒定期查詢會究責

相關新聞

越區、互搶學生！南市全面取消166所國中小「自由入學」

台南市全市277所國中小學多達175校屬自由入學，越區就讀情形嚴重，導致各校學生數失衡，市府今天宣布114學年度（9月開...

中部學子有福了！ 沙鹿高工成立智慧自動化教學中心

智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」不僅是台中第3所、更是的海線第1所，教育部...

全國首創校園零排放接送區 嘉義市淨零排放永續管理自治條例實施

淨零排放成為國際共識，「氣候變遷因應法」去年公布施行，將2050年淨零排放提升至法律規範。嘉市淨零排放永續管理自治條例去...

雙北高中職免試入學 今年減招1229名

114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章昨公告，共142校招生3萬5182個名額，其中新北有58校共1萬3672位名額...

廣角鏡／基隆校廁改造 明亮有型

基隆市不少學校廁所老舊，學生反映臭到不敢上，甚至要憋氣，市府為改善陰暗潮溼與悶臭環境，4年來斥資逾1億元改善27校115...

少子化 高中免試名額18.8萬 創新低

教育部昨公布一一四學年度高中免試入學、特色招生考試分發入學及五專完全免試入學等招生簡章，在少子化影響下，高中免試入學名額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。