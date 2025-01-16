中部學子有福了！ 沙鹿高工成立智慧自動化教學中心

智慧自動化是未來科技產業的新趨勢，沙鹿高工成立「台中市智慧自動化技術教學中心」不僅是台中第3所、更是的海線第1所，教育部長鄭英耀今天主持揭牌啟用儀式，並表示希望透過這個教學研究中心，能夠結合大學相關產業資源及專業技能，協助沙鹿高工一起培養更多自動化產業的人才。

教育部長鄭英耀指出，台中是國內精密製造產業的重鎮，希望透過沙鹿高工這個教學研究中心，能夠結合大學的產業資源，搭配更多的專業能力，協助沙鹿高工培養許多產業的人才，整合區域的一個支援以外，第3個智慧自動控制教學研究中心成立後，受益的不只是學生，透過自動化中心分享形成一個共學的教學研究中心，讓都會區沒有研究中心的學子或者學校，都願意前來學習。

教育局長蔣偉民表示，這幾年重視技職教育並持續挹注資源，2021年在山區-東勢高工建置「電動車技術教學中心」、2022年在台中高工建置「智慧製造技術教學中心」，這次選在海線沙鹿高工建置智慧自動化中心，可縮短城鄉間工業4.0相關的教育資源差距，不僅提供學生多元的學習環境，中心更由市府補助學校成立智慧製造技術教學中心，為台中注入智慧機械產業所需人才。