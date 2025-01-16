越區、互搶學生！南市全面取消166所國中小「自由入學」

台南市全市277所國中小學多達175校屬自由入學，越區就讀情形嚴重，導致各校學生數失衡，市府今天宣布114學年度（9月開學後）除9所實驗學校，166所學校取消自由學區全市都改為一般學區，有不少家長疑慮子女配合工作就讀當地學校，教育局提出可依家長工作地入學等4大配套，減少衝擊。

教育局今天偕同校長協會及4大家長團體召開記者會，說明為符合國民教育法學區就近入學規定，並根本解決自由入學學校數過度氾濫、學校間互相搶學生、生源不穩定等問題，114學期起全市學校將依規定全面落實學區制。

教育局長鄭新輝表示，全國各縣市皆依學區制規畫學區入學，但南市277校中竟然有175校，超過63%，屬於自由入學學校，自由入學不僅只是小校，甚至連永康區大橋、大灣等班級數6、70班以上學校也是自由入學學校，同一區有的是自由學區有的非自由學區，造成學校競爭搶學校，此現象台南市獨有也背離就近入學精神。

台南市中等學校校長協會理事長陳仲卿、台南市國中小學校校長協會理事長李添旺都支持回歸到就近入學的精神，不必搶學生，也不用越區就讀載來載去，家長每天接送3、5公里也是很辛苦，家長要破除明星學校的迷思，像高中優質化後學生都能就近入學，不必大清晨趕交通車，學生睡不飽也影響健康和學習。

台南市中小學家長協會在內的4大家長團體也贊同，讓所有學校都在公平合理的條件下，讓孩子享有教育權，但有家長擔心因接送方便，將孩子帶到工作地就讀，像住永康但在東區讀書，是不是就要「遷戶籍」？也提醒學生回歸後，學校教室空間是否充足，不能影響教育資源分配與教學品質。

鄭新輝說，過渡期有配套措施，設籍南市的學生得依父母工作地所屬學區學校就讀；調整前已就讀該校的學生未受影響，若兄姊已就讀該校，弟妹也不受影響，可繼續就讀該校，以方便家長接送。另於學區內無自有房屋且無法設籍者，也可以居住事實檢具相關證明文件申請入學。