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力宇結盟西東京調理師專校及御嵿國際 啟動多元文化、職業技能培訓

聯合新聞網／ 力宇教育
西東京調理師專門學校校長兼美食設計師住川啟子女士，及副校長一柳晶子女士與力宇教育董事長王崇旭。圖／力宇教育
西東京調理師專門學校校長兼美食設計師住川啟子女士，及副校長一柳晶子女士與力宇教育董事長王崇旭。圖／力宇教育

為了拓展學生的多元素養和國際視野，力宇教育聯手西東京調理師專門學校及國際製菓專門學校與御嵿國際，共同推出創新教育計畫「日本料理實作-體驗課程」。此計畫不僅著重於升學課程，更重視學生的全面能力發展，尤其是在美學料理素養方面。

西東京調理師專門學校，日本料理教育的佼佼者，其學生畢業後常受到全球餐飲業界的青睞。這次合作旨在讓學生深入學習正宗日式料理技巧，同時融合年輕人喜愛的動漫美食元素，激發學生的創意與美感。國際製菓專門學校以其精緻和創新的甜點教育著稱，學校致力於提供學生高水平的製菓技能與文化教育。

力宇教育，作為台灣前沿的教育科技公司，一直以創新技術推動教育質量的提升，這次合作進一步證明了其致力於提供學生多元化學習機會的承諾。此策略旨在透過多元化的學習環境，激發學生的學習潛能和創造力。

在這一合作框架下，御嵿國際將提供實戰機會，使西東京調理師專門學校的學生可以在其下屬高級餐飲品牌進行實習，甚至作為種子學員前往日本開展新店。這樣的實習和職業訓練不僅為學生提供寶貴的職業經驗，也為他們未來的職業道路鋪設堅實的基石。

透過這次三方的密切合作，力宇教育、西東京調理師專門學校及御嵿國際共同期待為學生提供一個綜合學術、文化及實務經驗的全新學習模式，這不僅將豐富學生的學習生活，更將為他們未來在全球多元文化背景下的職業生涯開闢廣闊的道路。

西東京調理師專門學校校長住川啟子女士（右一）及國際製菓專門學校副校長一柳晶子女士（左一）與御嵿國際孫正強董事長。圖／力宇教育
西東京調理師專門學校校長住川啟子女士（右一）及國際製菓專門學校副校長一柳晶子女士（左一）與御嵿國際孫正強董事長。圖／力宇教育

力宇教育 升學 日本料理 東京 素養 職業

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