考生注意！大學學測後天登場 明下午2至4時看考場

114年大學學科能力測驗周六登場，一連考三天，今年約12.1萬人報考，明天考前前一天依往例，於下午2時至4時開放考生先行看考場。大考中心也提醒考生，三天期間應試務必攜帶有效證件正本供查驗身份，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。

明天下午2時至4時開放考生查看考場。大考中心提醒，查看試場及座位務必在規定時間內前往，其餘時間皆不開放，各考試地點「試場平面圖」可到大考中心網站學科能力測驗的考試訊息查覽。

教育部日前也透過社群提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本，如身分證、有照片的健保卡、駕照、居留證、護照或身心障礙證明，而學生證則「非」應試有效證件。

歷來手機未關機均為學測違規大宗，教育部也表示，考生手機應「完全關機」，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機，若違規被查獲，將扣減該節成績3級分。另外，手機以及智慧型手錶等穿戴式裝置亦不得攜帶入座。

教育部也提醒，考試鈴響起後，考生方可在答題卷上以正楷簽名，考試鈴響畢後必須立刻停止作答，以免違規。提前簽名或未簽名者，都會依規定扣減該科成績2級分與1級分。

另外，根據中央氣象署預報，學測當天大陸冷氣團減弱、氣溫回升，但清晨受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，西半部日夜溫差大；19日(周日)北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；20日（下周一）東北季風增強，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。大考中心表示，考試期間因天氣寒冷需使用帽子、口罩、圍巾等須配合監試人員檢查，查驗身份時以不影響辨識面貌為原則。