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台灣高三生多益頂標、前標創歷史新高 1/4達800分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
2024年高三生的多益聽力與閱讀測驗成績頂標達875分，前標為809分，雙雙創下歷史新高。圖／忠欣公司提供
2024年高三生的多益聽力與閱讀測驗成績頂標達875分，前標為809分，雙雙創下歷史新高。圖／忠欣公司提供

多益滿分990分，2024年高三生多益（TOEIC）成績頂標為875分、前標為809分，皆創下歷史新高，達800分以上比率也從2022年的19.69％，提升至2024年的25.96％。另外，多益也可作為學習歷程檔案的多元表現，2024年高三生報考人數較前一年成長13％。

根據TOEIC台灣區總代理忠欣公司提供的數據，2024年高三生的多益聽力與閱讀測驗成績頂標達875分，前標為809分，雙雙創下歷史新高，均標則為661分，較2022年和2023年均穩步成長。此外，800分以上的學生比率從2022年的19.69%增至2024年的25.96%，而2024年的高三生TOEIC報考人數較2023年成長13%，反映多益測驗的需求日益增加。

在分項表現上，聽力部分的頂標為457分，前標423分，均標349分，整體分數較2022年和2023年均有明顯進步；閱讀部分的頂標為達424分，前標392分，均標316分，同樣展現穩健成長趨勢。

忠欣公司產品總監黃喜麟表示，多益證書是一項國際認可的語言能力認證，不僅能準確評估學生的英語聽讀能力，還能幫助學生在升學過程中脫穎而出。更重要的是，許多大學接受TOEIC成績作為免修英文課程的依據，讓學生有更多學習時間專注於專業課程的深入探索。

中和高中校長劉淑芬表示，今年高三學生在TOEIC測驗中的進步，除了反映政府積極推動，也充分展現教師在教學上的創新與努力。中和高中的老師採用多模態教學法，結合視聽資源、實境演練和個別化指導，讓學生的英語學習更加全面，多益成績提升。

大學申請入學顧問宋德瑞表示，高中生可以同步準備大考英聽與多益測驗，多益成績是大學申請時最有效的學習歷程檔案，不僅展現個人國際競爭力，也體現語言學習的積極態度。為滿足高中職學生的升學需求，讓高中生豐富學習歷程檔案的多元表現，忠欣公司2月16日與3月9日舉辦「TOEIC專案考－高中職專場」。

多益 檔案 語言

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