師培導入生成式AI 課程設計、評量、教案都可應用

為回應數位化浪潮的推進與教育場域的快速變遷，教育部委請國立台灣師範大學教育研究與創新中心辦理「數位導入師培大學主題工作坊」，推動生成式AI與數位科技融入師資培育課程。課程包含使用生成式AI與NotebookLM、Canva等數位工具進行教學設計，也討論生成式AI在教育中的倫理挑戰，盼能藉此深化數位科技在師資培育中的應用。

工作坊由台師大教育研究與創新中心教授陳佩英規劃，並邀請台師大公民教育與活動領導學系副教授劉秀嫚、教育學系助理教授陳宏彰，以及優履工作室團隊共同籌備。工作坊首日「數位科技融入教育概論課程」，聚焦生成式AI在教育概論課程中的應用，師培大學教授學習如何使用生成式AI與數位工具（如NotebookLM、Gemini、Poe、Magicschool、Canva）進行教學設計、文獻分析與教學研究，並透過案例分享，深入暸解AI工具對課程創新與效率提升的具體貢獻。

次日課程「數位科技融入教育實習課程」以生成式AI在教育實習中的應用為主軸，聚焦實作與實務分享。透過案例介紹，能夠暸解生成式AI如何支持教育實習中的課程設計與教學評量，並於教學現場運用相關工具設計出實際教案。

師藝司表示，除實務操作外，工作坊也著眼於培養批判性思維與反思能力，將引導參與的師培大學教授們審視生成式AI在教育中的倫理挑戰與應用限制，並從多元視角出發，思考如何在教學實踐有效落實負責任的數位教育。