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情緒管控不佳 新北校長恐丟師鐸獎

聯合報／ 記者李定宇李芯／連線報導
民進黨立委范雲（左二）、新北市議員黃淑君（右一）及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲（左二）、新北市議員黃淑君（右一）及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影

新北市板橋某國中曾獲師鐸獎的范姓校長遭控霸凌代理教師，新北教育局調查結果卻不成立。代理教師工會昨陪同該代理教師開記者會；新北教育局表示，這名校長因情緒管控不佳，致校譽受損，教育局已記1小過，同時報請教育部廢止獲獎資格。

這名代理教師由新北市議員黃淑君、立委范雲陪同，在立法院開記者會。范雲表示，本案被新北教育局認定不成立後，竟不能再申訴救濟，制度存在漏洞。

新北市教育局表示，教育局對職場不法侵害事件均明定申訴通報管道，接獲申訴依法組成調查小組，並外聘法律、心理或勞動法規等專家學者擔任委員協助調查；對申訴當事人也啟動員工協助方案，提供工作調整建議、心理輔導、醫療協助、法律諮詢等，使員工安心投入工作。

教育局表示，范姓校長因個人情緒管控不佳，導致學校聲譽受損，已行政懲處1小過；同時依師鐸獎評選要點規定，報請教育部廢止其獲獎資格。

據了解，范姓校長對個人言詞處理不當已向當事人致歉，強調會深刻檢討改進，努力調整領導溝通模式。

教育局強調，會持續掌握范姓校長與同事互動，並入校關懷輔導，鼓勵以包容、領導方式，營造友善溝通的工作環境。

對代理教師不能再申請行政救濟，教育局表示，教育部函釋代理教師提起職場霸凌申訴，如對結果不服，無法準用教師法申訴程序，而學校適用職業安全衛生法，仍可依法向雇主、主管機關或勞動檢查機構申訴。

代理教師 教育局

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