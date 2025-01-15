基隆希望學苑烘焙班結業 助特教生高中畢業探索職業

基隆市政府開辦「希望學苑」，讓高中職畢業的特教學生，繼續學習專業技能及探索職業機會。市長謝國樑今天出席首屆烘焙班結業式，頒發結業證書。希望學苑今年持續開辦，規畫特教學生更多探索課程，並與企業進行媒合，促進職場的銜接更加順利。

基隆市政府與崇右影藝科技大學攜手合作，開辦希望學苑職業探索課程，專為高中職畢業兩年內的身心障礙學生設計。課程內容結合專業技能學習與職業試探，幫助學員了解自身專長與職業定位，提升就業能力，並避免因缺乏活動而導致身體功能退化。

基市教育處說，希望學苑聘請多名特教學生助理員加入課程團隊，提供完善的照顧與支持，減輕家長日常照顧的壓力，讓特教生能夠在無障礙的學習環境中安心成長。市府未來將持續致力推動特殊教育，讓希望學苑成為特教學生實現夢想與展翅高飛的舞台。

謝國樑恭喜學員完成課程並結業，也並感謝崇右影藝科技大學公關室主任江育銓、2015年世界麵包比賽冠軍、基隆之光陳永信師傅全力協助，成功開辦第1屆烘焙班。成立希望學苑的目的，在協助特教學生從高中畢業後，持續學習技能，長期目標是職業銜接，未來會規畫更多元課程。

陳永信說，教學過程採循序漸進方式，希望幫助學員逐步掌握技能並建立成就感。學員們每堂課都展現學習熱誠，讓他很欣慰。學員代表謝中洋在結業式分享心得，說自己非常喜歡揉麵團和製作布丁，對上課充滿期待，並從中得到快樂。

全國特殊教育學校家長協會常務監事賴志聖表示，希望學苑為特教學生提供成長和學習的機會，除了掌握技能，還能學習職場人際關係，幫助特教學生建立更多可能性。