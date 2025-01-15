快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

基隆希望學苑烘焙班結業 助特教生高中畢業探索職業

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府開辦「希望學苑」，讓高中職畢業的特教學生學習技能。市長謝國樑今天出席首屆烘焙班結業式，頒發結業證書。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府開辦「希望學苑」，讓高中職畢業的特教學生學習技能。市長謝國樑今天出席首屆烘焙班結業式，頒發結業證書。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府開辦「希望學苑」，讓高中職畢業的特教學生，繼續學習專業技能及探索職業機會。市長謝國樑今天出席首屆烘焙班結業式，頒發結業證書。希望學苑今年持續開辦，規畫特教學生更多探索課程，並與企業進行媒合，促進職場的銜接更加順利。

基隆市政府與崇右影藝科技大學攜手合作，開辦希望學苑職業探索課程，專為高中職畢業兩年內的身心障礙學生設計。課程內容結合專業技能學習與職業試探，幫助學員了解自身專長與職業定位，提升就業能力，並避免因缺乏活動而導致身體功能退化。

基市教育處說，希望學苑聘請多名特教學生助理員加入課程團隊，提供完善的照顧與支持，減輕家長日常照顧的壓力，讓特教生能夠在無障礙的學習環境中安心成長。市府未來將持續致力推動特殊教育，讓希望學苑成為特教學生實現夢想與展翅高飛的舞台。

謝國樑恭喜學員完成課程並結業，也並感謝崇右影藝科技大學公關室主任江育銓、2015年世界麵包比賽冠軍、基隆之光陳永信師傅全力協助，成功開辦第1屆烘焙班。成立希望學苑的目的，在協助特教學生從高中畢業後，持續學習技能，長期目標是職業銜接，未來會規畫更多元課程。

陳永信說，教學過程採循序漸進方式，希望幫助學員逐步掌握技能並建立成就感。學員們每堂課都展現學習熱誠，讓他很欣慰。學員代表謝中洋在結業式分享心得，說自己非常喜歡揉麵團和製作布丁，對上課充滿期待，並從中得到快樂。

全國特殊教育學校家長協會常務監事賴志聖表示，希望學苑為特教學生提供成長和學習的機會，除了掌握技能，還能學習職場人際關係，幫助特教學生建立更多可能性。

教育處長徐嬿立說，今年度希望學苑除了繼續開班，也會將採取巡迴課程模式，安排授課講師至設有特教班的國中開課，讓特教學生在國中畢業前，就能初步接觸職業學習。市府也將推出「基隆市特殊教育學生助理人員緊急特殊需求專案申請計畫」，協助有急需的身心障礙學生穩定校園生活，促進融合教育的適應性。

基隆市教育處今天舉辦「希望學苑」烘焙班結業式，學員代表謝中洋在結業式分享心得，說自己非常喜歡揉麵團和製作布丁，對上課充滿期待，並從中得到快樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處今天舉辦「希望學苑」烘焙班結業式，學員代表謝中洋在結業式分享心得，說自己非常喜歡揉麵團和製作布丁，對上課充滿期待，並從中得到快樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處今天舉辦「希望學苑」烘焙班結業式，市長謝國樑出席頒發結業證書，品嘗學員作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處今天舉辦「希望學苑」烘焙班結業式，市長謝國樑出席頒發結業證書，品嘗學員作品。記者邱瑞杰／攝影

基隆 崇右影藝科技大學 職業

延伸閱讀

基隆希望學苑烘焙班結業 特教生學員期待再開辦

不出席四接環評轉彎？ 謝國樑：還需1天凝聚意見再決定

基隆4年花逾億改善27校老舊廁所 從憋氣悶臭變身明亮通風

台電說明四接不影響港安 獲全國船聯會正面回應

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

公幼半班一師沒人理 幼教產工至監院陳情盼糾正國教署

公幼招生困難也現亂象，全國幼教產業工會今天至監察院陳情，要求監察院對國教署及地方政府進行糾正。該會執行長許文菁表示，縣市...

代理教師控遭師鐸獎校長霸凌 議員批調查結果荒腔走板

去年11月勞動部爆發職場霸凌案引起社會關注，新北市國中日前再爆曾獲得師鐸獎的校長對代理教師職場霸凌案。新北市教育局調查最...

基隆希望學苑烘焙班結業 助特教生高中畢業探索職業

基隆市政府開辦「希望學苑」，讓高中職畢業的特教學生，繼續學習專業技能及探索職業機會。市長謝國樑今天出席首屆烘焙班結業式，...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。