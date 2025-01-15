台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSRP），於台灣時間今日下午14時11分，搭乘日本太空新創公司ispace 的 HAKUTO-R Mission 2登月小艇，於美國佛羅里達州透過SpaceX的獵鷹9號火箭成功發射。

中央大學表示，深太空輻射探測儀（DSRP）由太空系師生團隊歷經兩年時間開發，設計短小輕薄重量僅399公克，卻能承載自身33倍重量的應力，輻射劑量存活大於10 kRad。

DSRP左下角印有國立中央大學校徽，以及「Made in Taiwan」字樣，中央大學表示，DSRP是台灣第一個自製登月科學酬載，也是第一次飛離地球軌道。

中央大學也說明，本次任務目標是希望測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境，以了解有別於低地球軌道，在沒有地球磁層保護的深太空環境總輻射劑量和單粒子翻轉事件對衛星電子的影響，可幫助太空人精確掌握資料以便進行抗輻射設計，這項計畫無法用地面遙測技術，必須實際飛過太空才能掌握，因而彌足珍貴。

今天下午火箭順利升空，中央大學在科學四館觀看直播的師生歡聲雷動、興奮不已，登月小艇在發射後1小時32分與發射載具分離，深太空輻射探測儀預計在36小時後開始運作，中央大學團隊也將進行後續資料接收、分析。