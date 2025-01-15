專案輔導3私校 教育部加派董事及監察人

教育部今天召開退場審議會，通過對3所名列專案輔導的私校，加派董事及監察人，包括雲林縣大成商工、嘉義市仁義高中、屏東縣陸興高中。

教育部今天發布新聞稿，下午召開的私立學校退場審議會，依照「私立高級中等以上學校退場條例」第12條規定，對名列專案輔導的學校，加派3名董事（專任教職員、學生、學者專家），以及1名監察人（學者專家），以強化學校治理。

大成商工是在去年（113年）10月，仁義高中、陸興高中則是在11月，因財務狀況顯著惡化已有不能清償債務的事實，或是嚴重影響校務正常營運，依法被退審會認定為專輔學校。

專案輔導學校將受到許多限制，包括不能辦推廣教育、回流教育、境外專班、單獨招生等，除非獲得主管機關核准。專輔改善期限為2年，到期如果未能改善，將走向退場程序。