不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生的名額，從113學年1793名增至114學年3151名，此招生管道不採計國中會考成績，讓學生可適性升學。

技專招策會表示，113學年度試辦五專「完全免試」入學單獨招生，就引起各界熱烈反應，有超過招生名額3.9倍的學生報名。因此，114學年度將擴大辦理，招生名額從113學年度1793名，增加到3151名，提供學生更多元升學選擇。學生可依自我性向、職業興趣與多元能力展現，適性選擇升學。

五專完全免試入學今年邁向第2年，包含澎湖科大、台東專科學校2所國立學校及30所私立五專學校參加，114學年總計32校提供141個科組、3,151名招生名額辦理單獨招生。

技專招策會指出，招收對象以國中應屆畢業生為限，且每生僅能選擇1校科組志願。完全免試入學不採計國中教育會考成績，僅採計多元學習表現（服務學習）、均衡學習及校科所需的其他項目。當報名人數未達招生名額時，全部錄取；報名人數大於招生名額時，將進行積分項目比序擇優錄取，且在國中教育會考前就會公告放榜。

技專招策會提到，114學年五專完全免試入學報名時間為5月1日至7日，此時國中生尚未畢業，由就讀國中集體報名。此外，為便利大眾查詢，技專招策會也彙整各校採計的「其他項目」升學資訊、懶人包以及常見QA等內容於官網上，供國中親師生參考

技專招策會主委楊慶煜表示，五專學制課程強調實務實習與專題製作，鼓勵學生考取專業證照，同時透過跨領域、跨模組式等多元教學的五年一貫素養教育課程，增加未來職場競爭能力。學生修業5年取得副學士學位後，可參加專技人員高考進入職場，或累積職場經驗3年後，直接報考研究所深造。五專學制可謂，「進可攻退可守。」