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宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣內小學長年行政人力不足，超過7成幹事需兼辦主計、人事乃至政風業務，教師工會呼籲縣府增加人力，縣府回應各校可依需求申請。本報資料照
宜蘭縣內小學長年行政人力不足，超過7成幹事需兼辦主計、人事乃至政風業務，教師工會呼籲縣府增加人力，縣府回應各校可依需求申請。本報資料照

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。宜蘭校教師職業工會呼籲，縣府應補足必要人力，以利小型學校的整體效能；縣府回應，各校可提出申請，將視個案需求審核。

教師工會表示，學校教育是高度人力密集行業，除了教師，還有人事、主計、幹事、護理師等11類不同身分的教職員；根據今年的國小職員核定表，73所國小只有59名幹事，不少小校幹事身兼多校，且其中41校僅配置幹事與護理師，人事、主計、政風與出納等業務都需要幹事甚至護理師兼職。

教師工會指出，人事攸關校內人員權利義務，主計則掌控經費，2項業務都需要高度專業且獨立超然運作；小校人力不足，只能由幹事兼辦人事和主計業務，甚至還需兼辦作為制衡機制的政風，不僅在身分轉換上存在角色衝突，也增加幹事工作壓力。

教師工會也提到，法規規定人事、主計與出納人員須定期輪調，但小校本就沒有足夠人手，縣府還經常發文要求各校會計、出納確實輪調，落入見樹不見林的陷阱；縣內國小人力不足需要解決，連財務狀況較差的台東縣都規定小校至少要配置3名行政職員，宜蘭不應該做不到。

教育處回應，宜蘭規定的人力配置與彰化、南投、花蓮和嘉義等縣市相同，並非孤例，縣府人事處與主計室也都建立輔導機制多年，給予兼辦業務的幹事必要關懷與協助；各校如需增加人力，可以提出申請，縣府會視個案需求裁量，不過近年未曾收到任何學校申請。

人力 宜蘭 教師

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