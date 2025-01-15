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新竹市特教助理員全面調薪 再補助私幼增聘助教經費

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源。圖／新竹市政府提供

隨著早療觀念普及，特殊生鑑出率逐年提升，各公私幼兒園招收特殊幼生人數也逐年增加，第一線教保服務人員工作負擔日益沉重。新竹市府今指出，今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源，為教師與學生提供更完善的支持。

市府指出，市府目前已補助25所公立幼兒園、24所準公共幼兒園、10所非營利幼兒園及2所職場互助中心聘用特教學生助理員，並於今年開始受理私立幼兒園提出申請，如私立幼兒園評估園內特教幼生實有助理人力需求，經教育處邀集專家學者審核通過後，市府就會補助聘用特教學生助理員經費，以減輕現場教保服務人員負擔並提升教學品質。

教育處表示，為穩定教育現場的人力配置，市府自元旦起將公私立幼兒園特教學生助理員的基本工資時薪由183元調整至190元。同時，針對服務滿3201小時的助理員，薪資將由190元調整為209元。

符合「身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法」的學生助理員，或具備托育人員技術士證或幼兒教育相關科系學歷，薪資則提高至228元。此外，助理人員聘期為完整一學年，並享有不中斷的勞健保，進一步提升其福利與權益。

教育處說明，除自今年開放私立幼兒園申請特教學生助理員經費外，已多年補助私立幼兒園聘請專業團隊治療師到校提供心理、物理、職能治療諮詢服務，配合巡迴輔導教師提供專業特教協助，市府將持續提供私立幼兒園教學現場更多元及專業的支持服務，與幼兒園及教保服務人員共同為幼生打造適切及融合的學習環境。

新竹市政府今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年起將補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源。圖／新竹市政府提供

人力 幼兒園 薪資

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