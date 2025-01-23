響應2025國際教育日！康軒文教積極以行動推廣SDGs 為下一代打造永續競爭力

文／ 康軒文教(倡議企劃)

聯合國大會將1月24日定為「國際教育日」（International Day of Education），期盼為所有人提供包容和公平的優質教育及終身學習的機會。身為教育產業的康軒文教，積極實踐「教育是永續發展的重要基石」的概念，本著教育專業的本質，努力在對內、對外以聯合國永續發展目標SDGs第4項「優質教育」為目標，提供扎根教育的相關理念與教學資源，致力於永續教育以成就未來。

康軒文教積極實踐「教育是永續發展的重要基石」概念，以SDG4優質教育之目標，提供扎根教育的相關理念與教學資源。 圖／Shutterstock 提供
康軒文教積極實踐「教育是永續發展的重要基石」概念，以SDG4優質教育之目標，提供扎根教育的相關理念與教學資源。 圖／Shutterstock 提供

從教育訓練工作坊到SDGs課程網站 康軒內外雙管齊下 推動永續教育

曾經有老師向康軒提問，課綱並沒有要求融入聯合國永續發展目標SDGs，為什麼康軒要做SDGs課程網站呢？康軒總經理黃輝鐘認為，SDGs的17項目標中有很多項目與課綱重大議題密切相關，康軒將重大議題與現在國際重視的SDGs連結在一起，也是回應了課綱核心素養的精神，與真實世界結合。

而面對未來世界，能讓地球永續發展的重要關鍵正是從教育做起，所以康軒把這責任放在企業身上，讓更多老師可以在日常教學中即融入永續精神與實踐。

康軒文教為內部員工開設「以永續之名，建立永續發展目標（SDGs）脈絡與教育對話」教育訓練工作坊，為同仁進行永續觀念加值。 圖／康軒文教提供
康軒文教為內部員工開設「以永續之名，建立永續發展目標（SDGs）脈絡與教育對話」教育訓練工作坊，為同仁進行永續觀念加值。 圖／康軒文教提供

不只如此，康軒文教也不定期於內部開設永續課程，為員工持續深化永續概念。在2024年最後一個月，康軒透過「以永續之名，建立永續發展目標（SDGs）脈絡與教育對話」主題開辦教育訓練工作坊，邀請國立台中科技大學通識課程中心副教授何昕家，為編輯部同仁進行深入的學習與探討。

透過工作坊，來自不同專業背景的編輯成員得以共同合作，進行主題課程的創意發想。 圖／康軒文教提供
透過工作坊，來自不同專業背景的編輯成員得以共同合作，進行主題課程的創意發想。 圖／康軒文教提供

「永續發展不是單一學科，而是所有學科的核心。」此次工作坊以跨學科的分組活動為主軸，讓不同專業背景的編輯成員共同合作，將聯合國永續發展目標SDGs的17項目標及其細項指標，與108課綱的核心素養結合，進行主題課程的創意發想。

積極參與各項活動 與社會各界共同倡議 康軒持續為下一代打造永續未來

作為國內推動教育的重要一員，康軒文教更投入永續目標在校園教學的應用研究，於2024年10月入選第34屆環境教育學術暨實務交流國際研討會，並於研討會中進行論文發表，讓永續議題不再只是學理上的論述，更能看見實務上的應用性。

康軒文教參與2024年第34屆環境教育學術暨實務交流國際研討會，於會議中進行論文發表，讓永續議題不再只是學理上的論述，更能看見實務上的應用性。 圖／康軒文教提供
康軒文教參與2024年第34屆環境教育學術暨實務交流國際研討會，於會議中進行論文發表，讓永續議題不再只是學理上的論述，更能看見實務上的應用性。 圖／康軒文教提供

此外，康軒文教也與5％Design Action社會設計平台合作，作為行動倡議夥伴參加「2024年地球解方年會」，並在「2024年宜蘭綠色博覽會」正式發表「永續教科書」，共同催生永續教科書創刊號的誕生。康軒文教期待下一代的孩子們可以從K-9教育開始，得以重視並實踐永續行動。

回顧2024年，康軒文教作為教育產業，對內、對外都在永續教育的議題上扮演引領角色，為點亮永續教育而努力。2025年，康軒也將更深度的展開各項教育實踐活動，期盼攜手社會各界，共同為下一代的未來而努力，相信透過教育的力量，能讓孩子們擁有更美好的永續未來。

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

「AI超人」到環山部落 數位局攜東海大學前進梨山辦數位教育

台中市政府數位發展局與東海大學共同舉辦「AI超人快樂兒童數位營」，在和平區環山部落登場，為和平區平等國小學童安排為期3天...

提振學生午餐食慾！台南舉辦廚藝競賽 親子料理人氣王出爐

學校的營養午餐除了要吃得營養，也要讓學生喜歡吃，南市連續6年舉辦廚藝競賽，今年主題是「節慶暨創意料理」，今在亞洲餐旅學校...

十大性與情感新聞出爐 教團：政府推廣性教育遠不及性平教育

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會偕國教行動聯盟連續5年辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件」選拔，其中，第一項為針對家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。