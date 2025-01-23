響應2025國際教育日！康軒文教積極以行動推廣SDGs 為下一代打造永續競爭力

聯合國大會將1月24日定為「國際教育日」（International Day of Education），期盼為所有人提供包容和公平的優質教育及終身學習的機會。身為教育產業的康軒文教，積極實踐「教育是永續發展的重要基石」的概念，本著教育專業的本質，努力在對內、對外以聯合國永續發展目標SDGs第4項「優質教育」為目標，提供扎根教育的相關理念與教學資源，致力於永續教育以成就未來。

康軒文教積極實踐「教育是永續發展的重要基石」概念，以SDG4優質教育之目標，提供扎根教育的相關理念與教學資源。 圖／Shutterstock 提供

從教育訓練工作坊到SDGs課程網站 康軒內外雙管齊下 推動永續教育

曾經有老師向康軒提問，課綱並沒有要求融入聯合國永續發展目標SDGs，為什麼康軒要做SDGs課程網站呢？康軒總經理黃輝鐘認為，SDGs的17項目標中有很多項目與課綱重大議題密切相關，康軒將重大議題與現在國際重視的SDGs連結在一起，也是回應了課綱核心素養的精神，與真實世界結合。

而面對未來世界，能讓地球永續發展的重要關鍵正是從教育做起，所以康軒把這責任放在企業身上，讓更多老師可以在日常教學中即融入永續精神與實踐。

康軒文教為內部員工開設「以永續之名，建立永續發展目標（SDGs）脈絡與教育對話」教育訓練工作坊，為同仁進行永續觀念加值。 圖／康軒文教提供

不只如此，康軒文教也不定期於內部開設永續課程，為員工持續深化永續概念。在2024年最後一個月，康軒透過「以永續之名，建立永續發展目標（SDGs）脈絡與教育對話」主題開辦教育訓練工作坊，邀請國立台中科技大學通識課程中心副教授何昕家，為編輯部同仁進行深入的學習與探討。

透過工作坊，來自不同專業背景的編輯成員得以共同合作，進行主題課程的創意發想。 圖／康軒文教提供

「永續發展不是單一學科，而是所有學科的核心。」此次工作坊以跨學科的分組活動為主軸，讓不同專業背景的編輯成員共同合作，將聯合國永續發展目標SDGs的17項目標及其細項指標，與108課綱的核心素養結合，進行主題課程的創意發想。

積極參與各項活動 與社會各界共同倡議 康軒持續為下一代打造永續未來

作為國內推動教育的重要一員，康軒文教更投入永續目標在校園教學的應用研究，於2024年10月入選第34屆環境教育學術暨實務交流國際研討會，並於研討會中進行論文發表，讓永續議題不再只是學理上的論述，更能看見實務上的應用性。

康軒文教參與2024年第34屆環境教育學術暨實務交流國際研討會，於會議中進行論文發表，讓永續議題不再只是學理上的論述，更能看見實務上的應用性。 圖／康軒文教提供

此外，康軒文教也與5％Design Action社會設計平台合作，作為行動倡議夥伴參加「2024年地球解方年會」，並在「2024年宜蘭綠色博覽會」正式發表「永續教科書」，共同催生永續教科書創刊號的誕生。康軒文教期待下一代的孩子們可以從K-9教育開始，得以重視並實踐永續行動。

回顧2024年，康軒文教作為教育產業，對內、對外都在永續教育的議題上扮演引領角色，為點亮永續教育而努力。2025年，康軒也將更深度的展開各項教育實踐活動，期盼攜手社會各界，共同為下一代的未來而努力，相信透過教育的力量，能讓孩子們擁有更美好的永續未來。