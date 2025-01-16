2025文化幣開放領用 15天消費金額已1.3億元

中央社／ 台北15日電

文化部指出，2025年文化幣自元旦開放領用15天，領取人數達94萬人，領取率45.5%，消費金額新台幣1.3億元，也推薦13至22歲青年，春節期間別忘來趟文化幣走春。

文化部今天發布新聞稿指出，密室逃脫為近年來廣受年輕人喜愛的新形態藝文體驗，透過真實故事場景，結合猜題解謎破關形式，讓參與者置身設計者打造的故事情境中。

恰逢春節前夕，文化部特別挑選「接招吧！決戰除夕夜」密室逃脫，由自稱「經常逃脫但沒玩過密室逃脫」的行政院長卓榮泰與YouTuber「三個麻瓜」，一起回到阿媽家，歷經大家過年最害怕的「親戚拷問」，一路過關斬將贏得紅包。完整內容將於22日在「三個麻瓜」頻道播出。

卓榮泰說，「小時候收紅包是過年最快樂的時候，但現在發紅包也很快樂」，文化禮金就是行政院及文化部給所有青年朋友的「紅包」，除了16至22歲每人1200點，今年連13至15歲都有600點文化幣。文化幣從元旦起一路可以領用到12月31日，就和除夕全家團聚一起吃年夜飯一樣，象徵著「有始有終」。

文化部指出，呼應過年團聚的氣氛，密室逃脫就是相當適合青年與朋友、家人共同體驗的活動；此外，過年期間結伴看國片，其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數；接受完「親戚拷問」想要安靜一下的人，則可以到獨立書店買本書，使用文化幣2點就送1點，也是聰明划算打發過年假期的好選擇。

文化幣 文化部 紅包

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