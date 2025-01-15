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公幼半班一師沒人理 幼教產工至監院陳情盼糾正國教署

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
公幼招生困難也現亂象，全國幼教產業工會今天至監察院陳情，要求監察院對國教署及地方政府進行糾正。記者董俞佳／攝影
公幼招生困難也現亂象，全國幼教產業工會今天至監察院陳情，要求監察院對國教署及地方政府進行糾正。記者董俞佳／攝影

公幼招生困難也現亂象，全國幼教產業工會今天至監察院陳情，要求監察院對國教署及地方政府進行糾正。該會執行長許文菁表示，縣市政府便宜行事，使公幼一師半班亂象越來越嚴重，地方政府各自解讀師生比定義，擅自減少師資數量，造成許多班級僅一個老師帶班，國教署雖然發出一個立意良善的公文，但幾乎無約束力，問題浮現這兩年來也視而不見，等同忽視幼兒照顧權益。

全國幼教產業工會指出，原核定24名，要有兩位老師，一師半班的狀況包括，原核定24名招生不足12名時，改為2名教保人員帶班，但其中一名教保人員得身兼幼兒園所有行政業務，實質帶班師資僅有一名，或者原編制為每班24人，總核定人數為48人，但若因招生少了12人，即改以一班收24人，另一班收12人，使得師資數量減少一名。許文菁表示，目前接到會員陳情的具體案例有台中市、新竹縣、高雄市、台南市，全國可能還有更多案例。

許文菁進一步表示，不少老師反映後，教育部國教署僅以一紙公文解釋，建議地方政府考量幼兒年齡及其所需照顧服務，參採現行國民小學運作多年模式，以較有利於幼兒之方式編班，例如45人，宜以較為均衡之22人、23人方式編為2班等。但該說明對地方政府完全無任何約束力，國教署對問題也視而不見。

許文菁表示，國教署所發公文，是站在幼兒最大利益考量，雖立意良善但無後續作為。這兩年來，諸多縣市完全不理國教署，也沒有看到國教署有任何後續作為，忽視幼兒應當有的優質照顧。兒虐事件頻傳，諸多案件中，除了非專業的惡意體罰外，更有不少起因於人力不足、疏於照顧，若政府再採取人力最精簡的編班方式，恐增加幼兒意外傷害的風險，對幼教師資也有不利影響。

工會今天到監察院陳請，盼監察院對國教署及地方政府進行糾正，許文菁表示，請國教署扮演好監督地方政府的角色，以幼兒最大利益為考量，進行編班並督促地方政府要遵守國教署建議的編班作法，才能真正提升幼兒園的教保服務品質，恢復家長對體制的信心，保障每位幼兒的教育權益。

國教署 幼教 監察院

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