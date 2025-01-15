快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／師鐸校長遭控霸凌 議員批調查報告荒腔走板

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立委范雲（左二）、新北市議員黃淑君（右一）及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲（左二）、新北市議員黃淑君（右一）及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影

民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，指出新北市板橋某國中爆發曾獲得師鐸獎的校長對代理老師嗆「還沒罵夠你、難怪你長這樣」，代理教師不堪受辱提職場霸凌，新北教育局調查結果卻指霸凌不成立，黃淑君批評調查報告荒腔走板，提出申訴的王姓代理教師則指出，雙方陳述僅以校長言詞為主，沒有徵求更多人證還原真相。

范雲表示，本案代理教師霸凌案調查不成立後，竟然不能提出針對霸凌調查結果的申訴、再申訴救濟程序，等於代理教師提出霸凌調查後，不管結果如何代理教師都必須接受，再也沒有救濟的機會，如此制度漏洞應是源於過去少有人真正關心職場霸凌，放任基層工作者自求多福，讓受害者無法信任機制。

民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲（左二）、新北市議員黃淑君（右一）及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲（左二）、新北市議員黃淑君（右一）及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，針對霸凌調查結果的申訴救濟程序指出有明顯法制漏洞。記者林伯東／攝影

代理教師 職場霸凌

延伸閱讀

代理教師控遭師鐸獎校長霸凌 議員批調查結果荒腔走板

新北校長嗆代理老師「難怪你長這樣」 教育局報請廢止師鐸獎

影／草屯鎮長補選…蔡銘軒尊重對手辭議員 籲他交待1事

板殯遷不遷藍營議員起內鬨 板橋綠議員喊話「反對也不支持」

相關新聞

公幼半班一師沒人理 幼教產工至監院陳情盼糾正國教署

公幼招生困難也現亂象，全國幼教產業工會今天至監察院陳情，要求監察院對國教署及地方政府進行糾正。該會執行長許文菁表示，縣市...

代理教師控遭師鐸獎校長霸凌 議員批調查結果荒腔走板

去年11月勞動部爆發職場霸凌案引起社會關注，新北市國中日前再爆曾獲得師鐸獎的校長對代理教師職場霸凌案。新北市教育局調查最...

影／師鐸校長遭控霸凌 議員批調查報告荒腔走板

民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！...

卓榮泰玩密室逃脫鼓勵青少年使用文化幣：發紅包很開心

2025年文化幣自元旦開放領用15天，領取人數達94萬人、領取率45.5%，消費金額計1.3億元。為迎接農曆春節，文化部...

全民英檢AI學習診斷啟用 即日起享免費學習點數

財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今宣布，由國家發展委員會及LTTC合作的「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）即...

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

心理學家、國內正向教養先鋒發現，來學習不懲罰、不打罵、不吼叫教養方法的，幾乎都是有錢有閒的菁英父母，民法刪除懲戒權，繁忙家長或是弱勢家庭教養資源不平等現象隨之浮現；專家指出，過去認為孩子吃到苦頭，就會學到教訓，現在父母先理解教養工具，親子都能少吃點苦頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。