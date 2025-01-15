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影／師鐸校長遭控霸凌 議員批調查報告荒腔走板
民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，指出新北市板橋某國中爆發曾獲得師鐸獎的校長對代理老師嗆「還沒罵夠你、難怪你長這樣」，代理教師不堪受辱提職場霸凌，新北教育局調查結果卻指霸凌不成立，黃淑君批評調查報告荒腔走板，提出申訴的王姓代理教師則指出，雙方陳述僅以校長言詞為主，沒有徵求更多人證還原真相。
范雲表示，本案代理教師霸凌案調查不成立後，竟然不能提出針對霸凌調查結果的申訴、再申訴救濟程序，等於代理教師提出霸凌調查後，不管結果如何代理教師都必須接受，再也沒有救濟的機會，如此制度漏洞應是源於過去少有人真正關心職場霸凌，放任基層工作者自求多福，讓受害者無法信任機制。
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