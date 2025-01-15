全民英檢AI學習診斷啟用 即日起享免費學習點數

財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今宣布，由國家發展委員會及LTTC合作的「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）即日起啟動，並開放全民免費體驗。專家表示，該平台可以幫助學習者了解自己的英語程度，知道如何改善學習方式，即日起至6月可上平台領取免費學習點數，完成任務還可抽全民英檢優惠碼。

語言訓練測驗中心表示，GEPT iPrep為國內第一座國人自行研發且適合全齡學習者使用的AI英語學習診斷平台，運用累積長達25年的「全民英檢」資料庫訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作4項技能，提供全民更便捷的英語能力評量、個人化的診斷與回饋。

語言訓練測驗中心表示，凡現在加入GEPT iPrep會員，即可不限次、不限期練習「全民英檢」官方題庫的聽力、閱讀試題。另為鼓勵國人持續精進口說、寫作技能，即日起至6月底止，GEPT iPrep會員皆免費享有學習點數120點，2個月期限內體驗口說、寫作評分共12次。此外，在體驗期間內完成口說或寫作任務者，有機會抽中「全民英檢」報名優惠碼，民眾可上網查詢「全民英檢i學網」或至網站了解詳情。

語言訓練測驗中心執行長李欣穎表示，AI評分與回饋的研發仰賴跨領域合作，邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的專家—高照明、張俊盛、陳柏琳3位學者，以及深耕科技教育領域的華碩電腦合作，花兩年多的時間共同開發GEPT iPrep。

十二年國教英語科召集人張武昌表示，羅馬不是一天造成的，以全民英檢25年累積的資料庫為基礎，再加上華碩團隊、政府的雙語政策及AI領域的學者專家協助，才能做出GEPT iPrep，幫助國人把英文學好。學習者可以透過測驗，了解自己的英語程度、強項和弱項，知道如何改進英語學習。台灣英語資源少、程度落差大，GEPT iPrep是很棒的契機，為學習帶來轉變。