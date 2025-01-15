快訊

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

全民英檢AI學習診斷啟用 即日起享免費學習點數

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
由國家發展委員會及財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）合作的全民英檢AI診斷回饋平台啟用。記者李芯／攝影
由國家發展委員會及財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）合作的全民英檢AI診斷回饋平台啟用。記者李芯／攝影

財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今宣布，由國家發展委員會及LTTC合作的「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）即日起啟動，並開放全民免費體驗。專家表示，該平台可以幫助學習者了解自己的英語程度，知道如何改善學習方式，即日起至6月可上平台領取免費學習點數，完成任務還可抽全民英檢優惠碼。

語言訓練測驗中心表示，GEPT iPrep為國內第一座國人自行研發且適合全齡學習者使用的AI英語學習診斷平台，運用累積長達25年的「全民英檢」資料庫訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作4項技能，提供全民更便捷的英語能力評量、個人化的診斷與回饋。

語言訓練測驗中心表示，凡現在加入GEPT iPrep會員，即可不限次、不限期練習「全民英檢」官方題庫的聽力、閱讀試題。另為鼓勵國人持續精進口說、寫作技能，即日起至6月底止，GEPT iPrep會員皆免費享有學習點數120點，2個月期限內體驗口說、寫作評分共12次。此外，在體驗期間內完成口說或寫作任務者，有機會抽中「全民英檢」報名優惠碼，民眾可上網查詢「全民英檢i學網」或至網站了解詳情。

語言訓練測驗中心執行長李欣穎表示，AI評分與回饋的研發仰賴跨領域合作，邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的專家—高照明、張俊盛、陳柏琳3位學者，以及深耕科技教育領域的華碩電腦合作，花兩年多的時間共同開發GEPT iPrep。

十二年國教英語科召集人張武昌表示，羅馬不是一天造成的，以全民英檢25年累積的資料庫為基礎，再加上華碩團隊、政府的雙語政策及AI領域的學者專家協助，才能做出GEPT iPrep，幫助國人把英文學好。學習者可以透過測驗，了解自己的英語程度、強項和弱項，知道如何改進英語學習。台灣英語資源少、程度落差大，GEPT iPrep是很棒的契機，為學習帶來轉變。

英語科 語言

延伸閱讀

雲端世代的鎧甲！短篇小說集ab《不道德索引》以「顏文字」關注社會議題

幫學生打底 大學英文必修課轉型專業學術英文

苗栗頒發「鮭魚回流」獎勵金 牛家4兄妹表現「超牛」

資深歌手中風驟逝！罹2種癌症喪失聽力　家屬證實　　

相關新聞

卓榮泰玩密室逃脫鼓勵青少年使用文化幣：發紅包很開心

2025年文化幣自元旦開放領用15天，領取人數達94萬人、領取率45.5%，消費金額計1.3億元。為迎接農曆春節，文化部...

代理教師控遭師鐸獎校長霸凌 議員批調查結果荒腔走板

去年11月勞動部爆發職場霸凌案引起社會關注，新北市國中日前再爆曾獲得師鐸獎的校長對代理教師職場霸凌案。新北市教育局調查最...

影／師鐸校長遭控霸凌 議員批調查報告荒腔走板

民進黨立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師上午在立法院舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！...

全民英檢AI學習診斷啟用 即日起享免費學習點數

財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今宣布，由國家發展委員會及LTTC合作的「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）即...

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

心理學家、國內正向教養先鋒發現，來學習不懲罰、不打罵、不吼叫教養方法的，幾乎都是有錢有閒的菁英父母，民法刪除懲戒權，繁忙家長或是弱勢家庭教養資源不平等現象隨之浮現；專家指出，過去認為孩子吃到苦頭，就會學到教訓，現在父母先理解教養工具，親子都能少吃點苦頭。

搶搭半導體產業熱潮！楠梓高中邀陽交大團隊 培訓半導體課程種子教師

高雄半導體產業鏈逐漸成形，高市楠梓高中也將半導體與AI人工智慧列入主軸課程，今、明2天舉辦在地培力半導體課程師資培訓研習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。