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代理教師控遭師鐸獎校長霸凌 議員批調查結果荒腔走板

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞。圖／立委范雲辦公室提供
今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞。圖／立委范雲辦公室提供

去年11月勞動部爆發職場霸凌案引起社會關注，新北市國中日前再爆曾獲得師鐸獎的校長對代理教師職場霸凌案。新北市教育局調查最終結果霸凌不成立，立委范雲今日召開記者會，議員表示霸凌調查結果荒腔走板，過程中也未提供教師協助。提出申訴的王姓代理教師指出，雙方陳述僅以校長言詞為主，沒有徵求更多人證還原真相。

新北市王姓代理教師日前出面指控遭校長霸凌，校長曾要她「不要囂張」，以校長有絕對的人事裁量、行政權力威脅。在路口執勤時，校長向王老師說：「看到我不會打招呼嗎？怎麼這麼沒禮貌？」導致王老師後來在校內恐懼不安，隨時都擔心校長經過卻沒打招呼。

王老師共事十多年的的同事王小姐也現身記者會支持她，強調王老師認真教學，在學校總是帶著笑容，新校長到任後卻變了調，壓力大到開始不自覺猛拔頭髮，拔到一小塊頭皮都禿了，讓同事們非常心疼。

新北市教育局調查結果為霸凌不成立，王老師表示，調查報告內容缺乏勾稽比對，雙方陳述僅以校長言詞為主，未徵求更多人證以還原真相，甚至合理化校長的不當行為。新北市議員黃淑君批評，新北市政府在調查過程中皆無積極協助老師尋求適當資源，調查不成立的原因更是荒腔走板。舉例來說，當王老師被校長指是「大嬸、大媽」，委員引用教育部字典說文解字，表示此指年長的婦人、尊稱母親或同輩，單方面認定校長言語不構成羞辱性。

代理教師工會理事孫靖婷指出，工會收到多名教師具名舉報自己曾經遭受該校長霸凌或不友善對待，可見其囂張作風已經不是個案，呼籲應對該名校長啟動不適任校長調查，也應撤銷校長的師鐸獎資格。

范雲認為，目前校園職場霸凌制度有六大問題，例如有學校自設規定只能申訴一年內案件，未規定隔離等立即措施，也未規定調查期限、調查程序、調查委員需外聘，最後是代理教師缺乏救濟機制。將持續要求教育部，從本部、各地方政府教育局處到各層級校園，為教育體系獨特的權控系統建構完善的校園職場霸凌處理機制，讓老師安心工作、學生順利學習。

代理教師 職場霸凌

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