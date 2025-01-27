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文化幣用了沒？大人小孩來趟文藝走春 超賺5用法、熱門去處查詢全攻略

聯合新聞網／ 綜合報導
114年文化幣擴大發放，舉凡大學生、國高中生，甚至是符合出生日期的小六生皆可領取。圖為建中學生秀出文化幣App。記者曾原信／攝影
114年文化幣擴大發放，舉凡大學生、國高中生，甚至是符合出生日期的小六生皆可領取。圖為建中學生秀出文化幣App。記者曾原信／攝影

若你正是大學、中小學生，或家中恰有學子的家長們注意了！114年文化部擴大文化幣發放，從大學生、高中生、國中生至小六生，每人最多可領到1200點文化幣。長達9天的年假即將到來，想好要去哪裡走走了嗎？聯合新聞網為讀者整理了文化幣「5大好康」消費戰術，及各年齡層愛去的店家查詢傳送門，大人小孩準備手牽著手，一起來趟不一樣的文藝走春。

▌領取資格

16至22歲青年（民國92年1月1日至98年12月31日出生）：可領取1200點文化禮金。

13至15歲青年（民國99年1月1日至101年12月31日出生）：可領取600點文化禮金。

▌使用方法

電子支付：符合資格的青年，使用手機下載「文化幣」App、完成註冊並點選文化禮金，通過驗證後，就能完成領取文化幣且可馬上使用。

紙本支付：符合資格青年可聯絡*客服提出申請紙本QR-code，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。紙本QR-code可分次列印、使用，使用時應主動出示身分證件供查驗。

*客服電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）

*e-mail：cp.service@tradevan.com.tw

▌消費好康賺回饋

好康一：表演藝術青年席位，包含視線優良區但較便宜的「青年席位」及可自由選位的「5折自由座」。

好康二：多人同行看國片，其中1人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，次數無上限。

好康三：在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案者）」消費，使用文化幣2點馬上加贈1點，每人最高回饋當年度文化禮金的50%。

好康四：使用文化幣消費單筆滿200點就可立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

好康五：已領取文化禮金的青年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

▌文化幣怎麼花？

根據文化部統計，去（113）年文化幣首年常態發放給16至22歲高中生、大學生1200點，創下128.9萬人領取、領取率86%、領取使用率97%的成績，而使用前3名類別為「書店及出版類」（49.8%）、「文創工藝」（17.4%）、「表演藝術及文化體驗類」（16.6%）。

至於今年向下發放13至15歲600點，擴及國中、甚至是小六生族群。分析國中生於發放首周的消費趨向，「書店及出版業類」（67%）果然還是最愛選擇，「流行音樂類」則有21%，令人驚喜的是「表演藝術及文化體驗」占比竟近6%。

以下也整理上述大學生、中小學生皆喜愛的熱門類別，其適用的消費店家、場域這裡查：

書店及出版類

出版業及其他圖書銷售場域連鎖書店獨立書店

文創工藝

文創園區、聚落文創產品創作、展示及銷售場域工藝產品創作、展示及銷售場域

表演藝術及文化體驗類

博物館地方文化館社區營造場域文化資產保存及活化經營場域藝文表演空間畫廊街頭藝人其他藝文活動場域文化體驗旅程文創展會、市集藝文展演預購票券

流行音樂類

音樂表演空間唱片行樂器行

*註：以上消費點可再以所在縣市、行政區篩選，做進一步的查詢。

若你對上方類別都沒興趣，沒關係！可前往文化幣網站點選「藝文消費點列表」，查詢所有文化幣適用店家、場域。記住，114年文化幣使用期限為1年，至114年12月31日止，無論你是尚未領取或還未使用，都不妨趁這個年假找尋心儀店家，採用5大好康攻略賺回饋，讓「幣滾幣」成為文化幣富翁唷！

文化幣app示意圖。記者李定宇／攝影
文化幣app示意圖。記者李定宇／攝影

文化幣 青年

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