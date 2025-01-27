文化幣用了沒？大人小孩來趟文藝走春 超賺5用法、熱門去處查詢全攻略

若你正是大學、中小學生，或家中恰有學子的家長們注意了！114年文化部擴大文化幣發放，從大學生、高中生、國中生至小六生，每人最多可領到1200點文化幣。長達9天的年假即將到來，想好要去哪裡走走了嗎？聯合新聞網為讀者整理了文化幣「5大好康」消費戰術，及各年齡層愛去的店家查詢傳送門，大人小孩準備手牽著手，一起來趟不一樣的文藝走春。

▌領取資格

16至22歲青年（民國92年1月1日至98年12月31日出生）：可領取1200點文化禮金。

13至15歲青年（民國99年1月1日至101年12月31日出生）：可領取600點文化禮金。

▌使用方法

電子支付：符合資格的青年，使用手機下載「文化幣」App、完成註冊並點選文化禮金，通過驗證後，就能完成領取文化幣且可馬上使用。

紙本支付：符合資格青年可聯絡*客服提出申請紙本QR-code，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。紙本QR-code可分次列印、使用，使用時應主動出示身分證件供查驗。

*客服電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00） *e-mail：cp.service@tradevan.com.tw

▌消費好康賺回饋

好康一：表演藝術青年席位，包含視線優良區但較便宜的「青年席位」及可自由選位的「5折自由座」。

好康二：多人同行看國片，其中1人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，次數無上限。

好康三：在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案者）」消費，使用文化幣2點馬上加贈1點，每人最高回饋當年度文化禮金的50%。

好康四：使用文化幣消費單筆滿200點就可立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

好康五：已領取文化禮金的青年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

▌文化幣怎麼花？

根據文化部統計，去（113）年文化幣首年常態發放給16至22歲高中生、大學生1200點，創下128.9萬人領取、領取率86%、領取使用率97%的成績，而使用前3名類別為「書店及出版類」（49.8%）、「文創工藝」（17.4%）、「表演藝術及文化體驗類」（16.6%）。

至於今年向下發放13至15歲600點，擴及國中、甚至是小六生族群。分析國中生於發放首周的消費趨向，「書店及出版業類」（67%）果然還是最愛選擇，「流行音樂類」則有21%，令人驚喜的是「表演藝術及文化體驗」占比竟近6%。

以下也整理上述大學生、中小學生皆喜愛的熱門類別，其適用的消費店家、場域這裡查：

若你對上方類別都沒興趣，沒關係！可前往文化幣網站點選「藝文消費點列表」，查詢所有文化幣適用店家、場域。記住，114年文化幣使用期限為1年，至114年12月31日止，無論你是尚未領取或還未使用，都不妨趁這個年假找尋心儀店家，採用5大好康攻略賺回饋，讓「幣滾幣」成為文化幣富翁唷！