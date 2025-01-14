韓國科學展覽會 台學子獲1金1銅

台灣學子參與2024年韓國科學博覽會（KSEF），帶回一金一銅的好成績。其中北一女中2名學生成功找出更省時、高效的幹細胞誘導方式，獲得金牌肯定。

國立台灣科學教育館今天發布新聞稿，本月12日揭曉的KSEF中，台灣經由選拔派出曹爾秦、廖思綺、邱筠雅（3人都是北一女中學生），成功抱回一金一銅。

廖思綺、邱筠雅以「利用氧化應激法結合膠原蛋白微島嶼誘導人類臍帶間質幹細胞分化」獲得金牌，他們使用氧化應激法改變細胞中活性氧物質的濃度，誘導人類臍帶間質幹細胞分化。

兩人同時也將幹細胞培養在具有特定圖形的膠原蛋白微島嶼上，控制幹細胞的分化方向。最終成功找出了適合誘導成骨分化和脂肪分化的方式，比起傳統的化學誘導法更省時及低成本。

曹爾秦以「強連通圖的封閉道路之邊數期望」獲得銅牌，這項數學研究可運用在期貨交易上，精準預測未來特定的商品價格﹕也能運用於傳染病傳播模型，預測疾病傳播狀況。

科教館長劉火欽表示，去年（2024年）台灣國際科展共選拔28件作品、46名學生，陸續參與海外大型科展。面對國際評審的提問，同學們都能自信地應答，並突顯作品亮點，在在讓世界見識到台灣青少年科研的成果。