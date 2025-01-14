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偏鄉互助教保中心已設14間 提升幼兒教育品質

中央社／ 台北14日電

教育部在偏遠、原住民族地區已設置14間社區互助教保服務中心，由政府補助就學費用並提升教育品質，113學年度共有218名幼童受益。

教育部今天發布新聞稿，介紹社區（部落）互助教保服務中心，包含高雄市岱克拉思及寶山、新竹縣馬里光及司馬庫斯、屏東縣馬兒、美園、佳平、平和及旭海、花蓮縣港口，以及台東縣卑南、蘭嶼、嘉蘭和賓茂，共14間中心。

去年8月開始營運的嘉蘭部落教保中心（台東縣金峰鄉嘉蘭村），由台灣原住民部落終身學習發展協會辦理，社區內同時具有排灣及魯凱族文化資源，中心以族語和部落生活智慧傳承為己任，透過全族語融入課程與部落耆老、專家學者及教師合作，使部落年輕世代延續族群文化。

台灣TAMORAK文教協會辦理的港口部落教保中心（花蓮縣豐濱鄉港口村），開辦至今即將邁入第4年，以全阿美語方式提供幼兒照顧服務，使幼兒能以部落文化為根基發展自我認同，進而傳承部落文化。

教育部國教署除補助地方政府設立部落教保中心外，另補助大專院校以辦理工作坊、交流平台或座談會等方式協助發展在地化課程。未來將與原民會持續盤點偏遠及原住民地區教保服務需求，持續提升偏遠及原住民地區幼兒入園率。

原住民族 司馬庫斯 幼教 教育部

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