搶搭半導體產業熱潮！楠梓高中邀陽交大團隊 培訓半導體課程種子教師

高雄半導體產業鏈逐漸成形，高市楠梓高中也將半導體與AI人工智慧列入主軸課程，今、明2天舉辦在地培力半導體課程師資培訓研習，邀國立陽明交通大學團隊培育更多教師認識半導體材料、製程、積體電路元件與設計，了解半導體的奧秘。

楠梓高中校長郝靜宜表示，半導體產業是高雄市未來發展的重點，楠梓高中2年前開辦數理實驗班以來，已將半導體與AI人工智慧列為主軸課程，並與高科大、高雄大學等國立大學合作半導體系列課程，是高雄率先到半導體基地參訪見習學校之一。

郝靜宜說，將持續配合市府政策，推動與產業相關的教育活動，積極建立產學合作平台，為高雄產業轉型與科技發展貢獻更多力量。

教育局表示，去年9月起即與陽明交大溫瓌岸教授與團隊討論合作事宜，與陽明交大專業團隊共同推動半導體科普，並將與麻省理工學院(MIT)等合作，讓全世界看到臺灣、看見高雄，推動高雄成為高科技人才都市。

此次師培研習由楠梓高中辦理，幫助教師了解半導體科技產業概念與應用，由陽明交大溫瓌岸教授與團隊從半導體產業出發，引領教師認識半導體材料、製程、積體電路元件與設計，並參與Rabboni與Scratch軟硬體協作創意實作活動，深入體驗半導體世界。

教育局說，另一場15、16日師培研習在鼓山高中舉辦，未來將規畫辦理半導體營隊、活動等，透過遊戲體驗探索推廣至更多三級學校與幼兒園，讓學生對科技產業理解與認識更加普及。