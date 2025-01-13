屏東縣114年度國中小校長甄選 48人報名錄取11人

屏東縣國中小學校長甄選結果今出爐，共有48人報名，經過資績、筆試、實地訪評、口試後，錄取國中校長3人，國小校長8人，共11人，須再經8周儲訓合格後，才能取得儲備校長資格。

教育處指出，縣府辦理114年國民中小學校長甄選，共48人報名。依校長甄選簡章規定，第一階段的資績及筆試成績按錄取名額國中組3倍人員、國小組2倍人員，擇優國中8名，國小前16名參加第二階段到校實地訪評及口試。

最後國中組錄取3人，國小組錄取8人，共錄取11人。甄選總成績經屏東縣國中小校長主任甄選小組審議確認，錄取名單公告縣府教育處網站。錄取名單分別為：國中組3人，李木生、柯文成、李立群；國小組8人，陳德宗、蔡錦豐、唐世勇、蔡文雄、黃如瑩、高佩文、顏乾明、賴俊宏。

教育處表示，錄取者後續將至國家教育研究院參加8周基礎訓練，經儲訓期滿成績考核及格者，始取得儲備校長之資格，為增進儲備校長歷練，儲訓合格後未獲遴選為校長前，則須借調教育處以2年為原則。

教育處表示，縣府114年度規畫辦理國中小校長甄選，逐步培育並儲備優秀校長人才，鼓勵教育現場優秀的主任投入擔任學校領導者角色，為屏東縣教育努力。