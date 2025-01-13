桃園平鎮這3校操場老舊磨損失修 2立委請命教育部允諾
立法院教育及文化委員會召集委員萬美玲、立委呂玉玲，今天與教育部、體育署官員會勘平鎮區祥安國小、平鎮國中、文化國小3校運動場及球場設施，發現操場老舊破損、升旗台看台磁磚剝，萬、呂兩人表示，運動場和球場磨損老舊影響教學環境和學生運動安全，希望中央經費補助執行改善，讓學生安心學習。
萬美玲與呂玉玲兩人趁下鄉考察行程，邀集教育部、體育署及市政府教育相關官員一行人，分別會勘平鎮區祥安國小運動場整建、平鎮國中運動場跑道整修及無障礙電梯工程、文化國小運動場整建工程，發現3所學校的運動場、球場都年久失修磨損嚴重、操場周邊的升旗台磁磚剝落等問題不少，需要經費改善，教育部和體育署官員表達全力協助學校打造友善教育環境。
萬美玲表示，3所學校都面臨操場、跑道老舊破損嚴重及排水不良，平鎮國中建校60幾年欠缺無障礙電梯，建築高低落差，不利身心障礙學生行動，尤其教學環境關乎學生安全，看到祥安國小球場龜裂、跑道下陷及多處補丁，高低落差5公分，排水溝破損、水溝蓋無法密合，容易造成學生運動或下課遊憩受傷，操場周邊看台磁磚剝落，威脅學生安全，有急迫改善必要。
呂玉玲表示，祥安國小操場跑道及球場長期使用老舊破損，急需整建，升旗台看台磁磚剝落，平鎮國中操場跑道也年久失修超過8成磨損嚴重，跑道旁水溝鐵蓋老舊需要整建，要求體育署能夠加速審查此案，該校申請建置無障礙電梯，也要求國教署與市府教育局共同研議補助。
文化國小的操場跑道、中央球場設施11年來未整修，由於該校操場提供附近居民使用，跑道破損不堪使用，路樹樹根突起、水溝蓋急待整修，她希望由市府教育局與體育署研議研議爭取中央補助整建跑道和球場，改善學生學習環境品質。
教育部次長張廖萬堅表示，未來將持續與地方政府緊密合作，針對學校場地及設施需求提出支援，全力協助學校打造友善的教育環境。體育署長鄭世忠及國教署長彭富源也允諾，將儘速整理各校需求，研議支援及調整排序，為桃園市國中小學生提供更優質的學習環境。
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