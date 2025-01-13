竹市114年教師節禮金調增至600元 逾5千人受惠

新竹市府表示，114年教師節禮金的金額將由原本的新台幣500元增加至600元，預計超過5000人受惠，除肯定教師的重要貢獻，也表達市府對教育專業的重視。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，此次禮金調整將惠及竹市各級學校的教師、市立幼兒園教師及教保員（包括助理教保員），預計受惠人數超過5000人，所需經費將由市府年度預算撥付。

新聞稿中，竹市府教育處表示，此次調增禮金額度，除具體表達對教師的敬意，也希望激勵教師繼續在教學與教育創新上努力，為學生創造更好的學習環境。

針對此次禮金調整，新竹市教師會理事長梁麗雯表示，該政策調整展現市府對教師重視，盼未來能有更多相關措施，提升教師的整體福利與專業成長機會。