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首屆臺南市議長盃全人教育機器人邀請賽1/12登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

第一屆臺南市議長盃全人教育機器人邀請賽12日在安平區石門國小舉辦，臺南市共10所幼兒園75名學童熱情參賽，小朋友透過操控競賽機器車，增進腦力刺激及肢體反應，也啟發對於科學的興趣。臺南市長黃偉哲也在賽前到現場幫小朋友加油打氣，他表示未來是AI時代，機器人教育是培養孩子科技能力的重要途徑。市議員盧崑福也到場共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，AI浪潮席捲全球，勢不可擋，透過兒童喜歡的遊戲競賽的形式，讓小朋友逐漸熟悉AI科技最適合不過，針對議員建議寒暑假時將機器人比賽得獎的同學集中起來，請專家學者來培訓，市府會從善如流。臺南市的學子過去在機器人比賽都有好成績，但好還要更好，未來市府會多多舉辦類似競賽，讓更多小朋友能參與習得AI的知識，讓科技更貼近兒童的學習與生活過程。

活動現場還設置了機器人展示區與互動體驗區，讓參與者能近距離感受科技的魅力，吸引了許多家長與小朋友駐足參觀。展示區內陳列的創意作品充分展現了石門國小在AI教育上的深厚實力。參賽的學童興奮地說，比賽真的很好玩，看到很多不同設計的機器車，也學到了不少新東西。

石門國小校長劉珍琳表示，該校已將機器人教育納入正式課程，並逐步推廣至一至六年級，希望藉由此次活動，讓更多學生愛上科技，為臺南的未來智慧教育打下堅實基礎。

聚傳媒

朋友 石門 臺南

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