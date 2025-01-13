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教部關注寒假校安工作 提醒強化反詐騙、拒菸毒

中央社／ 台北13日電

中小學寒假即將開始，教育部今天提醒各級學校加強反詐騙、拒菸毒等校安工作，並請值勤人員掌握學校及學生安全狀況，如須緊急協助，可電話通報校安中心。

教育部今天發布新聞稿指出，民國114年寒假期間，提醒全國各級學校利用各種宣導管道，加強校園安全工作，避免學生涉足不良場所或從事無安全規劃活動，以維護學生健康及安全。

「菸害防制法」已將禁菸年齡提高至20歲，並全面禁止電子煙使用、販賣及展示。

教育部提到，近期警方查獲「大麻」（二級毒品）與「依托咪酯」（俗稱「喪屍煙彈、一口暈、上頭煙」）混入電子煙油偽裝的涉毒案件，請學生遵循「菸害防制法」，堅持「不推薦、不使用、不購買」三不政策；如有戒菸需求，可撥打衛生福利部專線（0800-63-63-63）尋求協助。

各界高度重視的詐騙防制，教育部也請學校鼓勵家長及師生透過手機下載「警政服務APP」或上網查詢內政部警政署「165全民防騙網」（http://165.npa.gov.tw/#/），及加入內政部警政署165防騙宣導LINE好友等資訊管道，獲取最新詐騙手法知識及反詐騙諮詢，避免成為詐騙受害者。

教育部提醒，各級學校值勤人員應堅守崗位，掌握學校及學生安全狀況，若獲知學生發生意外，請依「校園安全及災害事件通報作業要點」通報；若遇情況緊迫或須協助事件，應先以電話通報教育部校安中心（02-33437855、33437856），或教育部國教署校安中心（04-37061349），校安中心均有專責值勤人員24小時輪勤。

教育部 校園安全 詐騙

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