AI影響人類道德？國美館展王連晟「烏托邦的倫理機器」

AI不僅是人工智慧，還會進一步影響人類道德與社會價值？國立台灣美術館推出「王連晟：烏托邦的倫理機器」，挑戰觀眾對人工智慧（AI）在道德判斷和人類社會價值觀中角色的認知，展覽透過互動裝置與人工智慧技術，探索AI在理解和應對人類道德選擇上的能力，以及這些機器與人類之間的複雜互動。

「烏托邦的倫理機器」展覽分為兩大部分，第一部分觀眾將看到由Stable Diffusion生成的圖像，並根據自己的道德判斷，選擇是否認為圖像「道德」或「不道德」。這些判斷結果將回饋給AI系統，作為其訓練基礎，從而反思人工智慧在道德決策中的角色。這一過程也邀請觀眾參與建立道德判準系統，進一步討論人類如何定義道德。

展覽的第二部分，數台自動移動的機器將持續拍攝觀眾，並將影像無線傳輸至現場螢幕。當AI判定影像不符合道德標準時，機器會自動轉移焦點，直到影像符合標準為止。這一過程挑戰了「道德影像」的定義，並揭示人工智慧與人類價值觀之間的複雜關係。

國美館長陳貺怡表示，王連晟是台灣當代藝術圈中活躍的科技藝術創作者，多次與國美館合作展出，包括2022年國美館與法國南特當代藝術中心共同策劃的「暴風之眼」，以及2023年台灣國際光影藝術節的「數據光景」。他專注於互動裝置與即時運算音像表演等領域，此次作品以AI生成的技術挑戰我們對「道德影像」的理解，並引發觀眾反思人類社會道德判斷標準的來源。

王連晟作品跨足互動裝置與聲音表演領域，近年創作持續探索程式演算影像與聲音之間的契合。他曾多次於國際藝術節展出作品，並獲得台北美術獎、台北數位藝術節等多項重要獎項。王連晟的作品探討人類與科技的關係，並以此為基礎進行深刻的哲學與倫理思辨。