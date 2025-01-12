跨域合作連結生活經驗 李雪甄讓學生對數學有感

文藻外語大學教授李雪甄以跨領域合作方式啟發學生對數學的興趣，並與生活經驗結合，讓學生「有感」，不再害怕數學，獲師鐸獎肯定，並獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，李雪甄小時候喜歡漫畫、小說，甚至曾夢想當作家，當時霹靂遊俠李麥克紅遍大街小巷，但她對劇中修理自動車的女工程師角色很感興趣，於是選擇技職，進入五專電子工程科就讀。

李雪甄表示，真正讓她愛上數學是在五專時期，她不再只考慮考試，而是開始思考邏輯和應用；畢業後她決定由電子工程轉向數學領域，並在淡江大學取得數學學士學位，繼續進修中正大學應用數學碩士和博士學位。

喜歡與人接觸的李雪甄，後來又轉往教職的道路，曾在國小實習並兼任文藻外語大學講師，小學教育的主題式教學設計，激發她對創新教學的興趣。

李雪甄提到，多數人對數學都會有點畏懼或是有不好的學習經驗，但數學不應只侷限於抽象公式的理解，應與學生的生活經驗相結合，讓學生「有感」，數學其實與生活息息相關，只要學生感受到這點，就能激發他們的學習動機。

為了讓學生感受到數學的重要性，李雪甄常與學生製作專題，培養創新思維與團隊合作能力，例如將數據變成創意圖表，呈現人口變化等社會現象，讓學生體會數學的具體價值；或者將數學與文學結合，曾有學生用數學概念創作一首詩，以正三角形描述自己家庭的變故與情感。

在教學上，李雪甄注重與學生的互動，並針對學生的需求設計課程，以更具互動性的方式來教學。曾有學生原本對數學充滿恐懼，連寫出來的數字都是抖的，但在她耐心輔導下，逐漸克服對數學的恐懼，甚至期待再次參與數學測驗。

李雪甄不僅在教學中結合數學與人文，還推動跨領域的協同教學，與其他科目教師合作，開展創新性的教學計畫。她認為，數學老師要敢於打破學科界限，與其他老師合作，例如文學、統計、藝術或環境等，才能讓學生更好地理解數學在不同領域中的應用。