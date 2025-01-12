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重度聽障生宋欣渝靠視覺提示學習 手語演講獲特優

中央社／ 台北12日電

雙耳重度聽障的宋欣渝，須仰賴手語及大量視覺提示來學習，但她仍保持學習熱情並全力以赴，在全國聽覺障礙國民國語文競賽，獲得啟聰學校高中組手語演講項目特優。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為營造溝通無礙友善社會，國教署每2年舉辦「全國聽覺障礙國民國語文競賽」，第23屆競賽由台北市啟聰學校承辦，分為朗讀、口語演講、手語演講、作文、書法5個項目。

以「手語演講」為例，學生須以臉部表情、肢體動作及流利手語，表現出語氣中的抑、揚、頓、挫及文章想呈現的情感；在「口語演講」中，選手須從寫文章、背誦、練習發音、抑揚頓挫到配合手勢及上台演講，因應每個聲母、韻母都有不同發音部位，由語言治療師及教師利用道具讓學生理解發音位置。

來自花蓮太魯閣族的宋欣渝，雙耳重度聽障，須仰賴手語及大量視覺提示來學習，但她保持對學習熱情，樂於參加校內外各項賽事並全力以赴，奪下啟聰學校高中組手語演講比賽特優。

參與啟聰學校高中組口語演講比賽優等獎的魏妘芳，來自台中市啟聰學校，假日須在美髮店打工貼補家用，但她仍勤於學習新事物，讓家長、教師皆感欣慰。

國教署表示，期望藉由聽障國語文競賽，讓選手各自發揮專精項目，也是激勵其他學生的最佳示範，更有利於融合教育或協助聽障學生融入社會，未來將持續努力發展健全特殊教育環境，營造有愛無礙環境。

手語 教師 語文競賽

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