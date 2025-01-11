缺母法規範 陳學聖：教育部第三人生大學流於政策包裝

近日教育部宣布將開辦「第三人生大學試辦計畫」，邀請38所大學校院，為55歲以上民眾規劃12至18學分學程，首年試辦人數1500至2000人。國政基金會教文體育組召集人陳學聖今日表示，教育部的「第三人生大學」並未修訂相關母法，僅以行政命令推動，相關措施仍有諸多模糊空間，且目前空中大學的角色已優於第三人生大學，凸顯教育部僅是為迎合民眾，便宜行事的做法。

根據教育部的規畫，第三人生大學依附於大學系所，提供學籍、學生保險、就學貸款及學生票等優惠。

陳學聖表示，據報導，過去高齡學生「帶病投保」的情況，曾經影響過業者對中小學學生保險投標的意願，然而教育部卻回覆大學的學保是由大專校院自行訂定，建議大專校院與業者協議保險契約時，應考量道德風險和保費負擔等問題，實際上將這個棘手問題交給大學自行處理。而在就學貸款方面，可能會被有心人士利用。

陳學聖說，在修業年限方面，根據「大學法」第26條規定，學士學位修業期限以4年為原則，另外得視系、所、學院、學程之性質延長1至2年，以及得視系、所、學院、學程之實際需要，另再增加實習半年至2年。由此可見，合計後修業年限最多以8年為原則。教育部規範第三人生大學修業年限長達10年，但並未說明法源依據。此外，第三人生大學學生是否能參與學生代表選舉、評鑑教師、享有學生證優惠等，教育部皆未有明確說明。

陳學聖以空中大學為例，認為空中大學招收18歲以上的成人就讀，免試、無修業年限、不限學歷，比第三人生大學的條件還寬鬆，也已包含第三人生大學的概念，且有完善的設置條例，對兵役、團保都有具體規定。相較之下，教育部並未針對第三人生大學的運作，修改相關母法，而是透過行政命令推動，僅是為了迎合民眾，可能為社會及大學運作帶來負面影響，呼籲教育部重新檢視第三人生大學，避免因便宜行事而埋下隱患。