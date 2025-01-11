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印度理工人才濟濟 台灣激勵赴台留學盼創雙贏

中央社／ 新德里11日專電

印度代表處2025年首場留學座談會日前登場。副代表謝柏輝盼印度優秀學生到台灣進修，學成後若選擇回到印度，可帶著留學期間學得的專業、語言、台灣企業文化，到在印度的台灣企業工作，造就印度學生與台商雙贏。

駐印度代表處2024年舉辦超過30場有關到台灣留學的座談會，加強印度學生對台灣的認識；2025年首場座談會也於7日舉行。

獲邀的德萬學院（DIMS）企管所約50名師生，搭了兩個多小時的車到駐印度代表處參加座談會。即使經過長途跋涉，學生們仍專心聆聽介紹，在問答環節也踴躍提問，該院院長夏瑪（Vinky Sharma）特別對代表處的安排表達謝意。

座談會中，謝柏輝分享台灣歷史、競爭優勢、國際關係及台灣與印度關係發展，強調雙邊可加強合作的潛在領域。

謝柏輝接受中央社記者採訪表示，一直以來，印度都是台灣加強教育合作交流的重點國家。尤其印度理工人才濟濟，全世界都積極爭取印度的資訊科技（IT）、半導體人才，台灣在這方面也不落人後，除教育部提供台灣獎學金、華語文獎學金外，各大學也設有相關獎學金，吸引優秀印度學生到台灣就學。

謝柏輝說：「這些獲獎學金到台灣深造的印度學生，畢業後可以留在台灣工作，或是帶著在求學期間學到的專業、語言、台灣企業的文化回到印度，進到在印度的台灣企業工作，這也都是我們樂見且努力的目標。」

駐印度代表處教育組組長陳立穎在座談會中，介紹台灣為南亞學生提供獎學金、實習機會等內容，強調台灣重視人才培育，也將人才視為國家重要資產。

陳立穎指出，台灣投入大量資源在教育上，也提供各類獎學金，供各國優秀學生到台灣深造。教育部每年發出的台灣獎學金、華語文獎學金中，印度學生獲獎人數更是全球之冠。

曾獲獎學金到台灣留學的高莎詩（Sakshi Garg）在座談會介紹她學習華語文及申請獎學金過程，並分享她到台灣留學期間，參加各種文化活動，為現場學生提供豐富資訊。

印度 華語

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