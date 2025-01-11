演藝團隊進駐場館 文化部公布補助名單、27案1600萬元

文化部114年度「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」補助名單出爐，共計69案提出申請，最後由27案媒合計畫獲補助，共計跨足17個縣市、23個場館，包括演藝廳、文化中心等不同藝文場所，進駐團隊將舉辦各類型演出及排練、工作坊、人才培育、講座等藝文活動，總補助金額為1600萬元。

補助金額最高的前5個的單位分別為，財團法人拉縴人文化藝術基金會獲110萬補助、無獨有偶工作室劇團，及影響新劇場各分獲100萬、驫舞劇場，和EX-亞洲劇團也各有95萬補助金可拿。

文化部表示，「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」從98年推動以來，已補助157個團隊進駐北、中、南、東及離島的藝文場館，共媒合560案合作計畫。期待團隊及場館透過雙方軟硬體資源的串連，提升場館能量及穩定團隊發展，也藉著彼此的力量，共同培養在地藝文人口，讓藝文生態系多元發展。

文化部提到，114年度媒合駐館合作計畫中，有持續深入在地的駐館計畫，如「影響新劇場」進駐台南文化中心，透過工作坊、劇場課程、青少年劇場演出等活動，推動青少年劇場發展；「財團法人拉縴人文化藝術基金會」則進駐澎湖縣演藝廳，辦理合唱營、兒童合唱團培訓課程、工作坊、演出與多元藝術課程等活動。

而文化部近年大力支持團隊駐館媒合計畫，今年也新增8團隊進駐演藝場館。如「陳家聲工作室劇團」進駐米倉劇場、「両両製造聚團」進駐正港小劇場、「不二擊聲音製造所」進駐屯區藝文中心等，文化部期盼團隊持續為民眾提供多元的表演藝術活動，強化藝文參與，培育藝文種子及活絡在地藝文氣氛。獲補助名單可上文化部獎補助資訊網（ https://grants.moc.gov.tw/Web/ ）查詢。