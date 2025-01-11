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濕溼有兩種？教育部字典曝正確答案
日前Threads社群平台有網友PO出補教老師影片，內容指稱「溼」、「濕」用法有別，引起討論。不過，根據「教育部重編國語辭典修訂本」以及「教育部異體字字典」，「溼」同「濕」，「濕」為「溼」的異體。
根據「教育部異體字字典」說明，《五經文字．水部》：「經典皆以『濕』為『溼』。」依《說文》，「溼」為幽溼，「濕」為水名，本是二字，然以其同音，故經典多假「濕」為「溼」，通行既久，遂混而不別，字書乃列為異體，文獻有據，故可收。含有水分、水分足，如：潮溼、溼紙巾。沾水、沾潤，如：淚溼衣襟、全身溼透。
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