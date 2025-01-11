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宜蘭東澳國小建泰雅聚會所 營造文化學習場域

中央社／ 台北11日電

宜蘭縣東澳國小在校內以傳統工法，建置泰雅族的聚會所，作為師生的課程空間，並規劃沉浸式的課程活動，傳承原住民族文化。

教育部今天發布新聞稿，東澳國小透過「營造原住民族文化學習場域計畫」，於民國113年度申請設置「聚會所」，增加學生實際操作學習空間。

「聚會所」建置於學校現有的泰雅家屋旁，校方與在地耆老及施作工班溝通，材料以在地建材為主，並以傳統建築工法建置。落成後與部落族人共享，讓校園空間有更多使用彈性，不僅傳承泰雅傳統文化，同時凝聚在地文化意識。

除了營造空間，東澳國小近年也將傳統泰雅文化結合原住民族課程，設計「山海文化課程」，邀請部落婦女、在地廚師入校，將在地食材設計成一系列教學活動，讓學生在沉浸式的空間中，潛移默化傳承原住民族的文化智慧。

「營造原住民族文化學習場域計畫」最高補助新台幣200萬元，113年度共計19校獲得補助，打造貼近族群文化及原住民族文化課程安排的學習場域空間。

原住民族 聚會

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