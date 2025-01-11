地方明星學校包袱重 中學改隸大學附中10年僅3案

竹北高中改隸國立陽明交通大學一案日前獲教育部首肯，教育部統計近10年中學改隸案僅3件，若回溯至2013年僅約7件，本報也掌握，國立東華大學亦曾二度找附中失利，教育團體指出，傳統地方型名校包袱重，年輕學校較有機會達成改隸，但學生程度還需有中上水準，改隸後才能和大學相輔相成。

根據教育部統計，近10年核定改隸大學附中共3案，分別為國立台北科技大學附屬桃園農工、國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中，以及國立成功大學附屬台南高工，若回溯至2013年也僅約7件。

本報也掌握，花蓮東華大學2012年也曾提出東華附中計畫，原定和花中合校，但兩校長跑多時，2021年花中校務會議仍決議暫緩。東華隨即再找花女談合作，花女召開校務會議，投票未逾四分之三合併門檻，最後終止推動。

前全中教理事長高孟琳表示，地方型明星高中多有雄厚的校友背景、包袱較重，改隸需面對的阻力很大；相對而言，如竹北高中則校齡未滿30年，「還是年輕學校比較有機會。」但其學生程度還是要有中上水準，改隸後才能和大學相輔相成。

高孟琳也談到，教育部近年傾向審慎、放緩處理改隸，雙方絕對合適、能創造效益才同意。通過計畫書後給予半年籌備期，彼此互相調整、適應，若雙邊都有心，則大學承諾的課程協作、教授支援等必須在籌備期就開始運作。

全教總法務中心執行長林金財則表示，2023年已剛性規定大學應從自籌款中撥款附中年度總預算經常門5％以上挹注校務發展，法規面從無規定，演變至「得」再到「應」，要求大學匡列5％，是與附中非常重要的連結。

林金財談到，未來大學是否實質挹注是觀察重點，又針對過去的改隸案，建議大學應比照辦理、承擔責任；法規上也應更明確規範向大學課責，若大學未如實提撥，則應視為未按契約執行，大學履行職責才會讓改隸案有意義，否則對高中而言只是換個名稱而已。