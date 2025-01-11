竹北高中改隸陽明交大附中 獲教育部點頭：進入籌備期

竹北高中申請改隸國立陽明交大附屬高中，去年10月兩校均以高票數通過校務會議，合併計畫書於去年10月報教育部審查。本報掌握，教育部已於去年12月中通過兩校計畫書，至今年6月16日給予半年籌備期「試營運」，若無意外114學年、今年8月即可順利改隸。

根據兩校改隸合併契約書內容，依國立高中學校命名原則，附中全稱「國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校」，大學則尊重附中決定公開使用名稱和簡稱，並向政府申請註冊專用。

再者，契約書也指出，附中經費財源仍由國教署預算編列，但陽明交大將從自籌款中撥款原竹北高中年度總預算經常門5％以上挹注校務發展，其中600萬將提供附中學生獎助學金等所用，其他則用於提升附中教學研究、國際化、教學設施等。

陽明交大教務長陳永昇表示，半年籌備期「先合看看」，進入雙邊約定，由大學提供教學資源，學生可陸續到大學隨班附讀、專題等由大學教授指導，甚至學生社團活動都能一起進行。

陳永昇也談到，成為附中後，大學會有更強的動機栽培學生，也更容易了解高中生的樣態，藉此調整大學課程等設計，高中生實際接觸大學科系，體會也能更具體。如近年陽明交大也輔助高中科學班，有高中生選擇先到陽明交大修讀科技法律相關課程，進而真正了解到自己所愛的領域其實是法律，最終升大學時選讀法律系，「學生實際來大學看看，是很重要的。」

前全中教理事長高孟琳談到，陽明交大框定約六百萬做獎助學金，對附中學而言是一大福音，大學教授協助附中教學，有助於高中認識大學氛圍、培養認同感，填志願時或多或少能列為前端考量。

教育部表示，陽明交大、竹北高中應依審查意見，於半年間辦理行政、人事、財務及校務調整、課程規劃、師資盤點、與大學端研議資源共享機制等，並設立改隸專案小組確保校務平穩過渡，後續將視籌備情形實地訪視及審議。