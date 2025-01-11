原圖中心無預警閉館 研究生傻眼

蒐集並組織台灣原住民族相關各類型資料的台灣原住民族圖書資訊中心，日前無預警宣布即起暫時閉館，連同兩個原民圖資網站也都一併關閉，引發學界討論，有研究生哀號「我論文還沒寫完怎麼辦」。原民會強調，閉館只是暫時性，將再次規畫招標，希望盡快確定營運廠商，保障讀者權益。

位在台大校內的原圖中心，是原民會委託台大圖書館所創設，致力徵集國內外與台灣原住民族相關之圖書期刊、研究論文、計畫報告與多媒體資料等，且會不定期舉辦原住民族圖書資訊相關的推廣活動。

不料原圖中心日前卻在臉書粉絲專頁宣布即日起暫時閉館，連同台灣原住民族圖書資訊中心網站、台灣原住民族資訊資源網兩個網站也一併關閉，閉館期間各項推廣活動暫停辦理，未來是否開館會再公告。

閉館消息一出，立刻引發討論。原民會表示，原圖中心自民國九十五年七月開始營運都是透過採購案的方式公開招標，歷年皆由台大得標，去年度採購案履約期程至昨天止，而一一四年未能決標，所以暫時閉館。

原民會表示，正即刻檢討標案內容，並規畫以再次招標方式辦理，希望盡快依法確定營運廠商。