竹北高中改隸陽明交大 教部點頭

竹北高中申請改隸國立陽明交大附屬高中，去年十月兩校高票數通過校務會議，報教育部審查。本報掌握，教育部已於去年底通過兩校計畫書，至今年六月十六日給予半年籌備期試營運，若無意外一一四學年、今年八月即可順利合併。教育部表示，後續將視籌備情形實地訪視及審議。

根據兩校改隸合併契約書內容，附中全稱「國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校」。附中經費財源仍由國教署預算編列，但陽明交大將從自籌款中撥款原竹北高中年度總預算經常門百分之五以上挹注校務發展，其中六百萬將提供附中學生獎助學金，其他用於提升教學研究、國際化、教學設施等。

陽明交大教務長陳永昇表示，半年籌備期「先合看看」，進入雙邊約定，由大學提供教學資源，學生可陸續到大學隨班附讀、專題等由大學教授指導，甚至學生社團活動都能一起進行。竹北高中校長陳瑞榮表示，陽明交大已開始提供竹北高中學生大學線上先修課程，尤其ＡＩ及半導體相關課程，已成為高中生熱門選修。

校方表示，未來半年，陽明交大提供更多名額，讓竹北高中學生「隨班附讀」提前上大學，不過希望學生先學好高中階段課程，再申請隨班附讀，採高中、大學二校審核制，都通過審核才能隨班附讀。

全中教前理事長高孟琳談到，陽明交大框定約六百萬做獎助學金，對附中而言是一大福音，而大學教授協助附中教學，有助於高中認識大學氛圍、培養認同感，填志願時或多或少能列為前端考量。