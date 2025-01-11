聽新聞
0:00 / 0:00

教團：附中改隸案 大學應實質挹注經費

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部統計，近十年中學改隸案僅三件，若回溯至二○一三年，也僅約七件。教育團體分析，傳統地方型名校包袱較重，年輕的學校較有機會達成改隸，但學生程度還需有中上水準，改隸後才能和大學相輔相成。

近十年核定改隸大學附中共三案，分別為台北科技大學附屬桃園農工、台灣海洋大學附屬基隆海事高中，以及成大附屬台南高工。以花蓮東華大學為例，二○一二年時，曾提出東華附中計畫，原定和花中合校，但兩校卻在二○二一年花中校務會議決議暫緩。東華隨即再找花女，花女校務會議投票未逾門檻，最後終止推動。

全中教前理事長高孟琳表示，教育部近年傾向審慎、放緩處理改隸，雙方絕對合適、能創造效益，才同意。地方型明星高中多有雄厚的校友基礎，包袱較重，還是年輕學校比較有機會，但學生也要有一定水準，改隸後才能和大學相輔相成。

全教總法務中心執行長林金財則認為，附中改隸案不只限於雙邊合作案，而是高中端給予了大學主控權，從一所獨立的中學變成大學轄下單位，大學應承擔更多責任，所以未來大學是否實質挹注經費是觀察重點；針對過去的改隸案，建議大學也應比照辦理，法規上也應更明確規範向大學課責，若大學未如實提撥，則應視為未按契約執行。

基隆 成大 教育部

延伸閱讀

分組報告沒做事自製「枷項」戴上台 一票大學生笑翻：這我

反覺醒浪潮 川普重主白宮 沃爾瑪、麥當勞紛棄多元化政策

第三人生大學試辦計畫 高齡學生適用學保

路過浪貓看起來怪怪的 保全驚覺不對勁「抱回警衛室守護整夜」：要生了

相關新聞

地方明星學校包袱重 中學改隸大學附中10年僅3案

竹北高中改隸國立陽明交通大學一案日前獲教育部首肯，教育部統計近10年中學改隸案僅3件，若回溯至2013年僅約7件，本報也...

竹北高中改隸陽明交大附中 獲教育部點頭：進入籌備期

竹北高中申請改隸國立陽明交大附屬高中，去年10月兩校均以高票數通過校務會議，合併計畫書於去年10月報教育部審查。本報掌握...

原圖中心無預警閉館 研究生傻眼

蒐集並組織台灣原住民族相關各類型資料的台灣原住民族圖書資訊中心，日前無預警宣布即起暫時閉館，連同兩個原民圖資網站也都一併...

培訓綠領 環境部將結盟大專院校

看準企業相關綠領人才需求若渴，環境部國家環境研究院將成立公私協力淨零綠領培育聯盟，結合大專院校設立淨零人力培育中心，每年...

教團：附中改隸案 大學應實質挹注經費

據教育部統計，近十年中學改隸案僅三件，若回溯至二○一三年，也僅約七件。教育團體分析，傳統地方型名校包袱較重，年輕的學校較...

竹北高中改隸陽明交大 教部點頭

竹北高中申請改隸國立陽明交大附屬高中，去年十月兩校高票數通過校務會議，報教育部審查。本報掌握，教育部已於去年底通過兩校計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。