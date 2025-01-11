教團：附中改隸案 大學應實質挹注經費

據教育部統計，近十年中學改隸案僅三件，若回溯至二○一三年，也僅約七件。教育團體分析，傳統地方型名校包袱較重，年輕的學校較有機會達成改隸，但學生程度還需有中上水準，改隸後才能和大學相輔相成。

近十年核定改隸大學附中共三案，分別為台北科技大學附屬桃園農工、台灣海洋大學附屬基隆海事高中，以及成大附屬台南高工。以花蓮東華大學為例，二○一二年時，曾提出東華附中計畫，原定和花中合校，但兩校卻在二○二一年花中校務會議決議暫緩。東華隨即再找花女，花女校務會議投票未逾門檻，最後終止推動。

全中教前理事長高孟琳表示，教育部近年傾向審慎、放緩處理改隸，雙方絕對合適、能創造效益，才同意。地方型明星高中多有雄厚的校友基礎，包袱較重，還是年輕學校比較有機會，但學生也要有一定水準，改隸後才能和大學相輔相成。

全教總法務中心執行長林金財則認為，附中改隸案不只限於雙邊合作案，而是高中端給予了大學主控權，從一所獨立的中學變成大學轄下單位，大學應承擔更多責任，所以未來大學是否實質挹注經費是觀察重點；針對過去的改隸案，建議大學也應比照辦理，法規上也應更明確規範向大學課責，若大學未如實提撥，則應視為未按契約執行。