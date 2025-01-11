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培訓綠領 環境部將結盟大專院校

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
環境部國家環境研究院將成立公私協力淨零綠領培育聯盟，並結合大專院校設立淨零人力培育中心。聯合報系資料照片
環境部國家環境研究院將成立公私協力淨零綠領培育聯盟，並結合大專院校設立淨零人力培育中心。聯合報系資料照片

看準企業相關綠領人才需求若渴，環境部國家環境研究院將成立公私協力淨零綠領培育聯盟，結合大專院校設立淨零人力培育中心，每年培訓至少三千五百人，預計最快農曆年後展開學校徵選作業，後續就會進一步招生，並搭建資訊平台，提供職缺媒合與事實查證。

環境部日前與一○四人力銀行合作發布「綠領人才就業趨勢報告」，發現去年近三千六百家企業有綠領人才需求，平均每月徵才多達二點二萬人，八年飆速成長三點二九倍。

國家環境研究院長劉宗勇說，環境部將統一教材，對外結盟北中南東的大專院校，開設淨零政策法規、碳盤查、碳足跡基本技能的綠領課程，學員受訓一定時數並通過考試，環境部就會核發證書，而且政府還會給予補貼資源協助，課程費用會相對合理。

劉宗勇說，除了結合大專院校開課以外，也會同步搭建綠領資訊平台，將環境部與其他部會的相關課程放在平台，也會跟一○四人力銀行合作，協助綠領職缺媒合。

劉宗勇說，不少民眾搞不清楚執照、培力證明的差別，後者類似英檢，僅是證明曾接受過能力培訓，增加就業機會，因此資訊平台上呈現事實查證，分類課程性質，協助民眾辨識。他說，預計農曆年後就會展開學校遴選作業、開設課程、招生，資訊平台也會同步上線。

人力 淨零 環境部

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