原圖中心無預警宣布明閉館 原委會：暫時性、將再招標

原委會委託台大規畫的台灣原住民族圖書資訊中心昨日突然宣布將於本月11日暫時閉館，連同兩個原民圖資網站都關閉，引起譁然。原委會今澄清，閉館只是暫時性，將再次規畫招標，希望盡快確定營運廠商，保障讀者權益。

原圖中心昨透過臉書粉絲專頁宣布由於計畫到期，原圖中心將於本月11日暫時閉館，連同台灣原住民族圖書資訊中心網站、台灣原住民族資訊資源網兩個網站也於今早十時關閉，閉館期間各項推廣活動暫停辦理，未來是否開館會再公告。

原委會今表示，原圖中心成立目的是為廣泛蒐集台灣原住民族相關資料，加以組織整理、典藏保存並提供閱覽使用，豐富原住民族研究資源，以便利社會各界與學校暨研究機構使用，達到文化資源永久保存與推廣利用。自民國95年7月開始營運都是透過採購案的方式公開招標，歷年皆由台大得標，113年度採購案履約期程至114年1月10日止，而114年未能決標，所以暫時閉館。

原委會指出，114年度也依照過去採購法之相關規定辦理招標，只是未能決標，原民會正即刻檢討標案內容，並規劃以再次招標方式辦理，希望盡快依法確定營運廠商，保障讀者權益。

事實上，原圖中心是許多學生、學者查找原民資料的重鎮。昨日閉館消息一出，引發外界討論，更有學生哀嚎「論文還沒寫完」不知該如何是好。